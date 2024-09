Qual fruta brasileira é eleita uma das melhores do mundo e coleciona benefícios à saúde?

A jabuticaba foi eleita uma das melhores frutas do mundo pelo TasteAtlas, ocupando a oitava posição no ranking. Além disso, é a única fruta brasileira no TOP 10 entre mais de 90 espécie.

De cor arroxeada e sabor doce, é fácil de ser encontrada no país. A fruta é muito utilizada no preparo de doces, geleias e compotas, mas também pode ser utilizada em molhos “agridoces” em pratos salgados.

Benefícios da jabuticaba

Rica em antocianina pela cor da casca e da polpa, apresenta ação protetora no organismo, já que a substância ajuda a neutralizar os radicais livres. A jabuticaba também contém sais minerais como o potássio e o fósforo, além de vitaminas do complexo B e grande quantidade de fibras, que são guardiãs do intestino.

Há indícios de que a mistura desses componentes está associada à saúde do coração, já que atua no equilíbrio das taxas de colesterol. Os compostos ainda seriam capazes de favorecer o relaxamento das artérias, num mecanismo bem-vindo para o controle da pressão arterial. Saiba mais sobre os benefícios da fruta na matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Embora a jabuticaba traga inúmeros benefícios para a saúde, é importante lembrar que a saúde do corpo depende de uma alimentação variada e equilibrada, além de outros fatores, como a prática regular de atividades físicas e o cuidado com o bem-estar mental. Ou seja, a jabuticaba é uma aliada valiosa, mas não age sozinha.

Como aproveitar a fruta na cozinha?

Uma sugestão para aproveitar tudo o que a jabuticaba tem a oferecer é preparar sucos. Mas vale destacar que é importante bater e beber rapidamente, porque com o passar do tempo pode alterar o sabor. Molhos, compotas e geleias também são preparações que guardam todas as substâncias da fruta. Veja algumas sugestões de receitas abaixo:

Receitas com jabuticaba

Molho de jabuticaba para carnes

Molho de jabuticaba. Foto: FELIPE RAU|AE

Esse molho de jabuticaba dá um toque especial à carne, trazendo um sabor doce e ácido ao mesmo tempo que combina com a suculência da peça. Veja a receita completa aqui.

Salada de PANCs com vinagre de jabuticaba e gorgonzola

Salada de PANCs com vinagre de jabuticada. Foto: Bruno Geraldini

Esta salada é extremamente rica em nutrientes, pois é feita com PANCs (Planta Alimentícia Não Convencional) e ainda leva vinagre de jabuticaba e gorgonzola. Veja a receita completa.

Geleia de jabuticaba, feita com polpa

geleia de jabuticaba. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Este preparo ensinado pela Samara Trevisan, professora de confeitaria do Senac, contém apenas dois ingredientes para a formação da geleia. Fácil de fazer, a receita leva a fruta brasileira considerada uma das melhores do mundo e pode ser feita rapidamente. Veja a receita completa.