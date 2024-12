Vai usar frutas secas na ceia de Natal? Veja o que elas podem fazer por você

Uva-passa, ameixa e tâmara são apenas alguns exemplos de frutas secas que se destacam, especialmente na época do Natal, quando aparecem nos mais diversos tipos de receitas. Mais do que saborosos e decorativos, esses alimentos tem muitos benefícios para a saúde.

Conforme a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão, pesquisadores chineses descobriram que o consumo de frutas secas pode ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2. Segundo o estudo, isso acontece devido a riqueza de nutrientes e demais substâncias benéficas presentes nesses alimentos, caso dos flavonoides, dos carotenoides e das fibras.

Esses componentes têm ação antioxidante e anti-inflamatória, podem melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose. As fibras, por sua vez, podem auxiliar no controle glicêmico, favorecendo o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue.

Vale destacar ainda que frutas secas possuem vitaminas A e do complexo B, e sais minerais, como potássio, magnésio e fósforo. Isso porque, no processo de desidratação, vão-se os líquidos e ficam apenas os nutrientes.

Frutas secas mais populares e seus benefícios

Banana: rica em potássio (mineral indispensável aos músculos) e carboidratos, a banana poder ser uma aliada dos praticantes de atividade física.

rica em potássio (mineral indispensável aos músculos) e carboidratos, a banana poder ser uma aliada dos praticantes de atividade física. Tâmara: concentra antioxidantes e muitas preciosidades. Pela doçura, pode ser uma alternativa de sobremesa.

Damasco: a coloração amarela denuncia a presença de betacaroteno, substância que favorece a saúde dos olhos.

Uva-passa: o resveratrol é o principal destaque da fruta. Essa substância blinda as artérias e favorece a saúde do coração. A uva-passa costuma ser a queridinha nas receitas de fim de ano, estando presente em panetones, sobremesas e até arroz.

Ameixa: oferece boas doses de fibras e costumam ser consumidas por quem sofre com a prisão de ventre. Também vai bem em sobremesas e vitaminas.

oferece boas doses de fibras e costumam ser consumidas por quem sofre com a prisão de ventre. Também vai bem em sobremesas e vitaminas. Figo: acumula vitaminas, sais minerais e uma porção de compostos protetores, como no caso dos flavonoides e dos carotenoides.

Receitas com frutas secas

Agora que você sabe algumas recomendações para consumir frutas secas e aproveitar os seus benefícios, pode apostar em receitas. Confira três abaixo:

Pasta de pimentão com frutas secas

Pasta de pimentão com frutas secas Foto: Ana Bacellar

Essa pasta, que inclui romã, uva-passa, amêndoas e outros ingredientes, é cara das festas de fim de ano e perfeita para acompanhar petiscos. Veja a receita completa.

Camembert com mel, castanhas e frutas secas

Camembert vira um aperitivo especial com mel e frutas secas. Foto: Codo Meletti/Estadão/Cerâmica Muriqui Poesia

Esse camembert é uma excelente opção de aperitivo para a sua ceia de Natal. Para adicionar um sabor levemente torradinho e crocante, a dica é tostar as frutas secas rapidamente na frigideira. Veja a receita completa.

Surpresa de frutas secas e frescas

Surpresa de frutas secas e frescas Foto: Codo Meletti|Estadão

Este aperitivo é charmoso e diferente. Combina queijo de cabra cremoso com cerejas e frutas secas, temperados com alho e tomilho. Você pode servi-lo acompanhado de torradinhas. Veja a receita completa.