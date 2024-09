Saiba a melhor forma de consumir frutas secas para aproveitar os seus benefícios; veja receitas

Frutas secas se tornam protagonistas em receitas de fim de ano. Um exemplo clássico é a uva-passa, amada por muitos - mas que também divide opiniões. No entanto, essas frutas não precisam aparecer apenas em uma temporada, pois suas variedades são versáteis na cozinha e apresentam benefícios para a saúde.

Segundo a matéria da repórter Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, as frutas secas são ricas em potássio, fósforo, magnésio e outros sais minerais, vitamina A, do complexo B e outros nutrientes que fazem bem e podem ter ação antioxidante e anti-inflamatória no organismo, além de outros benefícios.

São benéficas, mas calóricas...

No entanto, vale destacar que, embora as frutas secas sejam benéficas, elas apresentam uma quantidade considerável de calorias. Portanto, a melhor forma de consumir é por meio de porções leves e pequenas, combinadas a outros ingredientes e aliadas a um estilo de vida e alimentação saudável e equilibrada.

Receitas com frutas secas

PUBLICIDADE

Além de serem excelentes para a saúde quando consumidas com moderação, as frutas secas também são ótimas opções para deixar pratos mais saborosos, com diferentes texturas e até mais coloridos. Você pode apostar na ameixa, uva-passa, banana, damasco e tâmara para enriquecer receitas.

Salada de frutas secas, maçã e vinho

Como mencionado anteriormente, as frutas secas são versáteis na cozinha. Essa receita fácil, ensinada pelo chef Ivan Martins, do Mantra Restaurante, fica pronta em poucos passos e inclui damasco, ameixa preta, uva-passa e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Salada ao molho de vinho com frutas secas e maçã para sua ceia de final de ano Foto: Mariana Muniz | Mantra Restaurante

PUBLICIDADE

Cilindro de queijo de cabra e frutas secas

Embora essa seja uma receita típica natalina, você pode servi-la durante todo o ano. Escolha um dia especial e prepare o cilindro de queijo de cabra e frutas secas, oferecendo para os convidados como uma entrada criativa e saborosa. Veja a receita completa aqui.

Cilindro de queijo de cabra e frutas secas Foto: Dani Luci/Divulgação

Crumble de banana com chocolate e frutas secas

Para adoçar o dia, você pode preparar esse crumble com ingredientes criativos e frutas secas. A sugestão é complementar a sobremesa com creme de baunilha ou sorvete de creme para adicionar sabor. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE