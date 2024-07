Testamos 14 marcas de goiabada, veja qual ganhou o 3º lugar

Segundo a chef confeiteira Carole Crema, uma boa goiabada cascão deve apresentar o característico granulado na casca, um sabor intenso da fruta e um toque leve de acidez, proporcionando o equilíbrio perfeito do doce tradicional.

No entanto, não é fácil encontrar uma uma marca de qualidade no mercado, e por isso o Paladar reuniu a chef confeiteira Carole Crema e mais outros especialistas para uma degustação às cegas de 14 marcas de goiabada cascão disponíveis aos consumidores.

Teste Goiabada Cascão. Foto: Felipe Rau/Estadão

Degustação às cegas

Durante a avaliação, os especialistas levaram em conta critérios específicos como textura, aparência e, claro, o sabor, buscando encontrar o equilíbrio ideal nos doces em cada mordida.

As 14 marcas foram avaliadas nesses quesitos às cegas, ou seja, as amostras foram apresentadas em pratos sem identificação para garantir imparcialidade no resultado. No fim, apenas uma marca se destacou em terceiro lugar.

Foto do teste Goiabada Cascão, para o caderno Paladar. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

3º lugar: Sweet Valley

A marca que alcançou o terceiro lugar no pódio, Sweet Valley, agradou aos especialistas pelo sabor pronunciado da fruta, além da textura firme que derrete na boca e uma quantidade notável de pedaços granulados na casca, atendendo aos critérios principais.

A goiabada Sweet Valley conquistou o terceiro lugar no pódio. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

A Alinutri também alcançou um bom resultado, ficando em segundo lugar e se destacando pelo sabor surpreendente e textura firme. Já a Tia Sônia conquistou o Selo Paladar ao ocupar o primeiro lugar por ser um doce equilibrado em todos os sentidos. Confira todas as marcas avaliadas aqui.

Goiabada combina com...

A combinação da goiabada com queijo é clássica, mas existem outras maneiras de aproveitar a versatilidade desse doce. A confeiteira Maria Andrea Martins, da Maria Fuê, sugere adicionar a goiabada em bolos, receitas de brigadeiro e docinhos.

O doce também combina bem com tortas, sorvetes e mousses. Para Rodrigo Balbino de Albuquerque, sous-chef do restaurante Mercearia, a goiabada pode ser usada até mesmo em receitas salgadas, como um risoto.