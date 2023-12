Granola Caseira: confira receita simples e dicas de armazenamento

Quem busca uma alimentação saudável pode incluir a granola em suas refeições diárias. Os grãos presentes nesse alimento oferecem muitos benefícios à saúde devido aos seus nutrientes, além de possibilitarem a criação de pratos leves e versáteis.

A granola é versátil e pode ser usada em diversas receitas, desde iogurtes simples até bolos saborosos. O site Paladar traz uma receita base que permite aos leitores escolherem os grãos que mais gostam. O processo envolve cozinhar a granola em fogo baixo, e o sabor final depende do gosto pessoal de cada um.

No final do preparo, é importante esperar esfriar e armazenar a granola em um pote bem fechado. Isso é fundamental para manter a qualidade do produto, conforme explicado pelo portal Tasting Tablet, que dá dicas sobre o armazenamento adequado. Se guardada em local arejado, a granola caseira pode ser preservada por até 15 dias, mantendo sua textura crocante.

Para conservá-la por um período mais longo, é possível congelar a granola, o que a manterá em boas condições por até 3 meses. Ao consumir, basta retirar do freezer e aguardar que volte à temperatura ambiente para apreciar sua crocância característica.