Heineken lança programa para eleger melhor casa de chope do país; conheça

A Heineken anunciou o lançamento de um programa que vai treinar e avaliar bares e restaurantes em busca de encontrar e eleger a melhor casa de chope do país.

Essa é a primeira edição do “Heineken Masters” e conta com a participação de 80 bares e restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás.

Prêmio

O grande campeão será anunciado em agosto e ganhará R$ 20 mil reais em bonificações, uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante. Já os colocados entre o 2º e 10º lugares também serão reconhecidos, levando R$ 10 mil reais em bonificações cada.

Treinamento

PUBLICIDADE

Foto: DANIEL TEIXEIRA

Antes da edição começar, representantes dos estabelecimentos participantes passaram por um treinamento para executar com maestria o Ritual “Star Serve”, metodologia global da Heineken, que garante que o chope ideal chegue ao copo do consumidor sempre da maneira correta.

Agora, eles serão avaliados por meio de um sistema de pontos distribuídos entre 7 pilares principais, com uma contagem total que poderá chegar até 7.300 pontos. Entre as categorias, os candidatos deverão se destacar em tópicos como um quiz sobre a experiência Heineken perfeita e a avaliação dos consumidores.

“O programa foi criado para garantir o padrão de qualidade Heineken e fomentar que todos os nossos parceiros prezem pelo chope perfeito assim como a Heineken não abre mão. Os bares e restaurantes selecionados para a primeira temporada são muito qualificados e já se destacaram. Queremos ampliar ainda mais nossos parceiros qualificados e garantir a experiência Heineken em todo o Brasil”, afirma Fábio Cittolin, Gerente Nacional de Ativos Comerciais do Grupo HEINEKEN.

Viagem e premiação

PUBLICIDADE

Ao final do programa, em agosto de 2024, a companhia reunirá os 10 melhores estabelecimentos para uma visita na cervejaria do Grupo HEINEKEN, em Jacareí (SP), onde poderão conhecer o Inside the Star – experiência imersiva da cervejaria no Brasil. Nesta viagem será anunciado o “Master of the Star Serve”.