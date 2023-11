Saiba onde encontrar o lendário Chope de Vinho do Bixiga

O famoso chope de vinho do Chopp do Bixiga está de volta em Fortaleza, agora sendo servido pelo Gandaia Bar, seu antigo vizinho. A receita da bebida foi adquirida pelos funcionários do Gandaia, com a orientação do ex-gerente do Bixiga, que agora é o “franqueador” do chope de vinho.

Desde o encerramento do Chopp do Bixiga em abril, turistas desavisados frequentemente procuravam o chope de vinho no Dragão do Mar, mas saíam frustrados ao não encontrá-lo. O Gandaia Bar pretende manter a tradição da bebida enquanto atrai novos públicos para a região.

O Chopp do Bixiga sempre foi um ponto de referência na região, com mais de 20 anos de história. Como vizinhos, o público às vezes se deslocava entre os dois bares. O Gandaia Bar, agora responsável pelo chope de vinho, conta com o apoio dos antigos proprietários do Bixiga, que mostram seu suporte inclusive nas redes sociais.

Segundo o Diário do Nordeste, apesar do preço mais alto, R$ 12,90, e do aumento no teor alcoólico para quase 13%, a forma de servir a bebida permanece a mesma: gelada, com colarinho típico da cerveja por cima, mantendo a tradição intacta. Os funcionários do Gandaia passaram por treinamento para garantir a qualidade do serviço e estão analisando o perfil do novo público que frequenta o local.

