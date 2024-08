Hellmann’s lança perfume inspirado em maionese e divide opiniões

A Hellmann’s, renomada por sua maionese, lançou o perfume No. 8, uma fragrância que promete mexer com os sentidos dos amantes do condimento.

Uma fragrância que quebra paradigmas

Quando se pensa em Hellmann’s, o que vem à mente é a sua clássica maionese, presente em milhares de pratos ao redor do mundo. Mas, com o lançamento do perfume N. 8, a marca resolveu quebrar paradigmas e levar o conceito de inovação a um novo patamar.

Inspirado pelo quarterback Will Levis, o perfume captura a essência de um dos condimentos mais amados e o transforma em uma experiência olfativa única.

Perfume ou condimento? A reação do público

Desde o anúncio, o perfume N. 8 tem dividido opiniões. Enquanto alguns aplaudem a ousadia da Hellmann’s em explorar novas áreas, outros se mostram céticos sobre o apelo de um perfume com notas de maionese.

A marca, porém, defende que o No. 8 não é apenas uma fragrância; é uma extensão da paixão que os fãs têm pela maionese, agora em um formato completamente novo.

O perfume N. 8 da Hellmann’s representa um movimento audacioso e uma aposta na criatividade e inovação, levando a maionese a um universo que poucos imaginariam.

