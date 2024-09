Por que você deve incluir amora na alimentação? Confira receitas

A amora é uma fruta popular e encontrada em todo o mundo. Com coloração que transita entre o vermelho e um roxo quase preto, ela é dividida em bagas - quando madura, é composta de 20-50 sementes únicas conhecidas como drupelets que são pequenas e cheias de suco. Com muitos componentes benéficos para a saúde e um sabor sem igual, é uma boa ideia incluir a amora na alimentação, assim como indica a BBC Good Food.

Quem pode comer a fruta?

De forma geral, qualquer um pode comer a fruta. São raros os casos de pessoas alérgicas a amora. No entanto, se você tem sensibilidade a salicilatos, deve estar ciente de que amoras são uma fonte desses produtos químicos naturais.

Benefícios da amora

Rica em proteína, carboidratos, fibras, potássio e vitamina C, a fruta apresenta diversos benefícios à saúde. A amora também tem compostos vegetais protetores, como antocianinas, polifenóis, flavonóis e elagitaninos.

Por conter antocianina, tem efeitos protetores contra doenças cardíacas, pois o composto ajuda a previnir a coagulação e promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, ajudando a manter o sangue fluindo mais livremente. A amora ainda contribui para a saúde cardiovascular devido à vitamina C e o potássio presentes em sua composição, ajudando no bom funcionamento do sistema circulatório.

Além disso, o pequeno fruto tem efeitos anti-inflamatórios e antidiabéticos, pois ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, graças ao seu rico conteúdo de polifenóis combinado com as fibras. Esses compostos também agem como uma fonte de combustível para as bactérias benéficas que vivem no intestino, garantindo a saúde intestinal.

Receitas com amora

Torta de chocolate e amora. Foto: Rubens Kato

Agora que você já sabe os vários benefícios dessa fruta e como ela pode agregar efeitos positivos na dieta, que tal aprender algumas receitas fáceis e deliciosas? O caderno de receitas “É tempo de amora”, do Paladar, traz quatro preparos imperdíveis que vão fazer você querer incluir a amora na alimentação. Confira aqui.