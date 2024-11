Inhame e laranja combinam? Veja benefícios e receita prática

O inhame, também conhecido como taro em algumas regiões do Brasil, é um tubérculo de casca marrom e interior claro, repleto de benefícios para a saúde. Com uma composição rica em carboidratos e fibras, ele se destaca por fornecer energia de forma saudável e prolongada. O inhame possui baixo índice glicêmico, o que significa que ele libera açúcar na corrente sanguínea lentamente, ajudando a manter a saciedade e evitando picos de glicose. Isso é ideal para quem busca controlar a vontade de comer ao longo do dia, ajudando, inclusive, no processo de emagrecimento.

Já a laranja, conhecida por seu alto teor de vitamina C e antioxidantes, complementa esses benefícios, melhorando a absorção de ferro, reforçando a imunidade e auxiliando na prevenção de gripes e resfriados. O suco de inhame com laranja une esses ingredientes em uma bebida nutritiva que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a promover uma digestão mais equilibrada.

Benefícios adicionais para a digestão e energia

O inhame é uma excelente fonte de fibras, superando outros tubérculos como a batata-doce e a mandioca em teor de fibras, que auxiliam no bom funcionamento intestinal. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, essas fibras, associadas a uma ingestão adequada de água, podem aliviar problemas como a prisão de ventre e melhorar o trânsito intestinal, sendo assim vantajoso para quem busca uma digestão mais eficiente.

Essa combinação também é uma excelente fonte de energia por seu conteúdo de carboidratos de absorção lenta, proporcionando disposição ao longo do dia. A presença das fibras no inhame garante uma digestão mais lenta, promovendo um nível constante de energia e evitando a queda brusca de açúcar no sangue. Dessa forma, ele é ideal para consumir em forma de suco pela manhã, garantindo energia e saciedade até a próxima refeição.

Receita suco de inhame com laranja

Receita de suco de inhame com laranja Foto: Thaís Barca

A nutricionista Thaís Barca ensina a preparar uma receita de suco prático e saudável com inhame, que é um alimento rico em potássio e pode contribuir com o controle da pressão arterial. Veja como fazer.

