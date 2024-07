Como a inteligência artificial está transformando o drive-thru nos EUA; veja exemplos

O drive-thru se tornou uma prática comum entre os restaurantes de fast food há muito tempo. Nos Estados Unidos, essa inovação começou a definir a cultura alimentar em 1948, quando o In-N-Out Burger instalou um alto-falante bidirecional. No entanto, foi com a introdução da inteligência artificial no drive-thru que esse tipo de serviço teve um boom estrondoso, segundo o The New York Times.

Inteligência artificial no drive-thru

Alguns restaurantes estão experimentando IA para entregar de forma mais fácil e rápida os pedidos dos clientes. Um dos testes que estão sendo feitos pelas marcas é receber pedidos em espanhol ou inglês e, a partir das primeiras palavras que saem da boca do cliente, reconhecer o idioma.

Esteiras e elevadores de comida

Além da novidade dos idiomas, há outras tecnologias que os restaurantes estão investindo para acelerar os drive-thrus. A Chick-fil-A planeja abrir um drive-through de dois andares e quatro faixas em Atlanta, que pode lidar com 75 carros por vez e entrega o pedido em uma esteira rolante.

Já Taco Bell está experimentando eliminar as áreas de sala de jantar completamente e abriu em 2022 o seu restaurante ‘Defy’, que visa redefinir o drive-thru para a era digital. Não tem sala de jantar, a cozinha fica no segundo andar e, abaixo, três de suas quatro faixas de drive-thru são reservadas para entregadores e pessoas que fazem pedidos por meio de um aplicativo. Os sacos de alimentos saem da cozinha para o cliente em uma bandeja redonda que sobe e desce por um sistema de tubos de plástico, como um “elevador de comida”.

Por que o drive-thru ficou tão popular?

Drive-thru. Foto: NewSaetiew/Adobe Stock

O tráfego de drive-thru aumentou 30% de 2019 a 2022 nos EUA, de acordo com um relatório da empresa de pesquisa de serviços de alimentação Technomic. Enquanto isso, o número de pessoas comendo dentro de restaurantes de fast-food no primeiro semestre de 2023 caiu 47% em relação ao mesmo período em 2019.

Os drive-thrus respondem por dois terços de todas as compras de fast-food, de acordo com um relatório de setembro de 2023 da Revenue Management Solutions .

Executivos do setor apontam que isso se deve a experiência mais rápida e suave. A pandemia turbinou atualizações que já estavam em andamento, incluindo melhores pedidos móveis, cozinhas simplificadas e gerenciamento de tráfego mais inteligente.

No entanto, a explicação mais surpreendente pode ser uma mudança radical que passou a sociedade durante o período de isolamento. As pessoas voltaram às ruas com menos tolerância à interação com estranhos.