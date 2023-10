Pesquisa revela qual o drive-thru mais rápido e qual o mais lento; confira o resultado

Para que o pedido no drive-thru seja bem sucedido, é importante que ele seja rápido, e que os alimentos cheguem em perfeito estado. Pensando nisso, a QSR Magazine realizou um estudo anual Drive-Thru, analisando quais redes de fast food têm as filas drive-thru mais rápidas, preparação de pedidos mais precisa e um atendimento ao cliente amigável.

Durante o estudo, a Taco Bell destacou-se pelo terceiro ano consecutivo com o drive-thru mais rápido, onde os clientes esperavam em média 278,84 segundos para receber seus pedidos. Em segundo lugar estava o Carl’s Jr, seguido por KFC, Arby’s e Dunkin’.

O drive-thru mais lento foi o da Chick-fil-A, onde os clientes esperavam mais de sete minutos por pedido (436,09 segundos). No entanto, a Chick-fil-A tinha as filas drive-thru mais movimentadas, com uma média de 3,41 carros aguardando seus pedidos.

Além disso, segundo a Food&Wine a Chick-fil-A liderou em atendimento ao cliente, com associados classificados como 91% amigáveis, seguidos por Hardee’s e Taco Bell. A precisão dos pedidos também foi avaliada, com Chick-fil-A liderando com 92% de precisão, seguido por Burger King, McDonald’s, Wendy’s e KFC.

