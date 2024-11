O que iogurte natural e frutas podem fazer pela sua saúde? Veja receita

O iogurte é uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a construção e manutenção muscular, além de ser rico em cálcio, que favorece a saúde óssea.

Consumido com frequência, o iogurte pode ser um aliado importante na dieta, contribuindo para a saúde intestinal, devido à presença de probióticos que ajudam no equilíbrio da flora bacteriana.

Sua textura cremosa e sabor suave fazem dele um excelente ingrediente para várias preparações, desde o café da manhã até lanches intermediários.

As frutas: energia e fibras para o corpo

As frutas, como o morango, são uma excelente fonte de carboidratos naturais, que fornecem energia rápida, e fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino e para uma alimentação saudável.

Além disso, elas são ricas em vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo, como a vitamina C, que reforça o sistema imunológico. Incorporar frutas frescas no prato também é uma maneira saborosa de garantir uma alimentação balanceada e nutritiva.

A combinação ideal para o café da manhã ou lanche

Juntar o iogurte com frutas não só é uma opção deliciosa, mas também muito prática. Segundo a nutricionista Renata Farrielo, essa combinação pode ser ideal para substituir o café da manhã ou um lanche intermediário, garantindo uma refeição equilibrada.

Para potencializar ainda mais os benefícios, Renata sugere adicionar oleaginosas, como castanha-do-pará ou amêndoas, que fornecem gorduras saudáveis e dão uma textura crocante ao prato. Para variar o sabor, é possível substituir o morango por outras frutas como manga, goiaba ou ameixa, garantindo diversidade e frescor.

Essa combinação de iogurte e frutas é uma maneira prática de incluir nutrientes essenciais no dia a dia e trazer mais prazer ao comer, já que a variedade de cores e sabores deixa a refeição ainda mais apetitoso.

