Qual o melhor cream cheese? Descubra os prós e contras e saiba como escolher

O cream cheese conquistou espaço nas mesas brasileiras, tornando-se um dos favoritos tanto em receitas sofisticadas, como cheesecake, quanto no café da manhã, competindo diretamente com o tradicional requeijão. No Brasil, ele é destaque em sanduíches que pedem contrastes de sabores, como na clássica combinação de salmão defumado e cream cheese no bagel.

Cream cheese e saúde: quais os prós e contras?

Apesar de ser um ingrediente versátil e saboroso, o cream cheese deve ser consumido com moderação. Rico em gorduras e calorias, ele pode contribuir para o aumento de peso e dos níveis de colesterol, especialmente se consumido em excesso. Além disso, algumas marcas contêm aditivos e conservantes que podem não ser ideais para quem busca uma alimentação mais natural.

Por outro lado, o cream cheese oferece nutrientes como cálcio e proteínas, que são importantes para a saúde óssea e muscular. Ao optar por versões caseiras ou com menos aditivos, é possível desfrutar desse queijo cremoso com mais equilíbrio e incluir seus benefícios em uma dieta variada. Veja matéria completa.

O que torna o cream cheese tão especial?

Feito a partir de ingredientes como creme de leite, manteiga e natas, o cream cheese tem uma textura ideal que equilibra firmeza e cremosidade. Seu sabor suave e versátil é apreciado tanto em preparações doces quanto salgadas, como explica a confeiteira Michelle Kallas: “Se for para passar no pão, o ideal é que tenha textura leve; para sobremesas, ele precisa ser mais firme e marcante”.

Além disso, no preparo de pratos salgados, como sanduíches e patês, o cream cheese é perfeito para equilibrar ingredientes de sabor intenso, como defumados e embutidos. Essa versatilidade o torna um verdadeiro curinga na cozinha.

Como escolher o melhor cream cheese?

Para ajudar o consumidor na escolha, o Paladar realizou um teste às cegas com seis marcas de cream cheese, avaliando critérios como textura, sabor e aparência.

Entre as marcas testadas, destacaram-se

Vigor

Polenghi

Catupiry

Segundo os especialistas, o que diferencia os produtos é a textura, o brilho e o equilíbrio entre sal e acidez. ““Prefiro sempre um produto que seja mais firme no preparo dos recheios de pães”, comenta Helena Mil Homens. Já Arthur Lins destacou a importância da textura mais firme para recheios de pães, enquanto Yasmin Silva ressaltou as grandes diferenças de consistência entre as marcas.

