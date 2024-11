Chef Erick Jacquin apresenta nova carta de drinques no Bar do Vaticano

O Bar do Vaticano, de Erick Jacquin, acaba de lançar novos drinques preparados de forma autoral. As novidade incluem opções com gin, como o ‘Gin Vaticano’; e também com vodka, como o ‘Napoleone’. Apenas um coquetel é feito com Licor, o ‘Asterix’.

Carta de drinques do Bar Secreto do Vaticano

Gin Vaticano: Gin, xarope de hortelã, limão fresco e água tônica (R$ 62);

Gin do Papa: Gin, Red Bull tropical, maracujá e morango (R$ 65);

Gin Tônica Clássica: Gin, água tônica e limão siciliano (R$ 59);

Gin Hendricks: Gin, água tônica e pepino (R$ 65);

Gin Bulldog: Gin, água tônica, anis, grapfrut e alecrim (R$ 63);

Gin Pink: Gin, água tônica, morangos e espuma de morango (R$ 65);

Napoleone: Vodka, lima da pérsia, hortelã, xarope de açúcar e cereja (R$ 65);

Oberlix: Vodka, tangerina, manjericão e xarope de acúcar: (R$ 59);

Asterix: Licor 43, limão fresco gengibre e blueberry (R$ 66);

Chef Jacquin: Gin, gengibre, maracujá, limão fresco e água com gás (R$ 59);

Chloe: Vodka, peachtree, abacaxi, limão fresco e xarope de açúcar (R$ 59);

Diablo: Vodka, vermouth rosso, Licor 43, suco de tangerina, laranja e hortelã (R$ 59).

Bar secreto

Localizado no bairro do Jardins, o bar secreto pode ser encontrado no subterrâneo do restaurante italiano Lvtetia, também de Jacquin. O local apresenta um ambiente intimista e acolhedor, com apenas 65 lugares. O menu exclusivo é do finger food e a carta de drinques é assinada pelo próprio chef francês.

Programação

Até dezembro, a programação do Bar do Vaticano inclui toda quinta-feira do mês o jazz de Tony Gordon. Já nas sextas-feiras, a atração fica por conta de Mamá Trindade com pop, blues e jazz. Aos sábados, bandas e artistas convidados dividem o palco, como Ammora Alves, que apresenta o melhor da soul music. Todos os dias de shows recebem o DJ Tony Montana antes e depois de cada apresentação.

Onde: Rua da Consolação nº 3.585, no bairro dos Jardins, em São Paulo