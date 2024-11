Em vídeo, Erick Jacquin aponta hipocrisia de participantes do MasterChef

Na última terça-feira (29), o programa MasterChef iniciou com algumas intrigas. A apresentadora Ana Paula Padrão perguntou aos participantes sobre quem seria o colega que não estaria no top 5 da edição. Vitor, Andréia e Laura afirmaram que Pâmela seria a pessoa que sairia.

Entretanto, de acordo com a Band, a situação mudou durante a degustação dos jurados na primeira prova da noite. Todos os cozinheiros amadores foram aplaudidos, inclusive Pâmela, que mais recebeu votos sobre quem sairia. A questão não passou despercebida por Erick Jacquin, que apontou a falsidade do ato.

“Hipocrisia total, hein”, o chef alfinetou. “São meus amigos”, defendeu Pâmela. “A gente se gosta mais do que se odeia”, finalizou Vitor.

Prova

Nesta reta final, os cozinheiros precisaram encarar as últimas caixas misteriosas da edição. Metade delas foram ingredientes da culinária oriental, enquanto as outras foram itens da gastronomia ocidental. Todos os pratos tinham que ter um fator em comum: o pato.

Pâmela se arriscou e fez um peito de pato assado com molho de figo, edamame, bok choi e vieiras de cogumelo. “Gostei da sua ideia de molho de figo, ficou muito bom com o pato. O sabor está muito gostoso, mas os tempos e temperaturas aqui são diferentes”, avaliou Helena Rizzo.

A chefe pontuou que a temperatura de cozimento estava diferente entre os elementos do prato. Para Rizzo, isso fez o prato de Pâmela passar do ponto. “Mas está tudo muito bem cuidado”, afirmo. “Fez um bom trabalho.”

Após isso, a cozinheira disputou contra José Roberto por um lugar no mezanino. Entretanto, quem garantiu a vaga no top 5 do MasterChef foi o próprio José Roberto, ao conquistar os jurados com o seu ragu de pato com cogumelo e edamame.