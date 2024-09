Você já pensou em comer joias? Pois isso é possível em uma nova coleção que mistura doces com correntes brilhantes. Tudo surgiu quando duas amigas, uma joalheira e outra cozinheira, decidiram juntar as duas paixões e criar joias comestíveis.

Qual o valor das joias?

As joias comestíveis custam entre R$ 950 e R$ 1050. Elas podem ser usadas durante quinze dias antes dos doces precisarem ser consumidos. Quando as balas se vão, resta a joia, que guarda uma bela lembrança.

As criadoras, joalheira Regina Dabdab e chef Clarice Reichstul, entendem que a junção de joias e comidas sugere algo erótico. “É um adorno comestível e se ele é comestível, então pode estar sobre a pele e aí começamos a pirar nas ideias”, contou Clarice ao Paladar. Saiba mais detalhes sobre as joias na matéria de Chris Campos.

Joias de verdade

As amigas queriam brincar com o efêmero mas, ao mesmo tempo, criar algo que ficasse de lembrança e que pudesse ser usado de outras formas. Assim, as joias são de verdade, com cabeças de cobra feitas em latão e pedras semipreciosas. A corrente é banhada a ouro e, em algumas peças, há detalhes em madeiras.

Como são feitas as balas?

As balas são feitas de gelatina, açúcar, corantes e sabores de origem natural. Também são utilizados óleos essenciais de cítricos na produção. Os doces duram duas semanas e cada peça vem acompanhada de 3 balas de cores, sabores e formatos diferentes.