Saiba qual doce brasileiro foi eleito melhor que pavê e brigadeiro por ranking internacional

Qual é o melhor doce brasileiro: brigadeiro? quindim? pavê? A resposta certa, pelo menos para o ranking do site TasteAtlas, está em outra sobremesa clássica da confeitaria nacional. Feito com ovos, leite condensado e calda de caramelo brilhosa, o pudim foi escolhido como o melhor quitute doce do país.

O ranking, atualizado no último dia 15, reúne em uma lista as principais sobremesas da culinária brasileira, e o pudim obteve destaque no topo do ranking, com uma nota de 4,4 estrelas de 5 possíveis. O doce também está presente em posições altas em outras listas do site, sendo o 11° melhor prato brasileiro (entre todos os pratos do país) e a 32ª melhor sobremesa do planeta.

Muitas vezes considerado o doce-símbolo do Brasil, o brigadeiro de chocolate ficou de fora do top 5 da lista, sendo superado por outros pratos pela margem de um décimo.

Top 10 das melhores sobremesas brasileiras

A seguir, veja a lista das sobremesas concorrentes do pudim, com as dez melhores sobremesas brasileiras segundo o TasteAtlas:

Como funcionam os rankings do TasteAtlas?

Saiba quais são os critérios dos rankings do TasteAtlas. Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com/Adobe stock

De início, vale notar que não são feitos por especialistas, mas sim pelas avaliações feitas pelos internautas que acessam a plataforma do TasteAtlas. É possível visualizar e dar uma nota de 0,5 a 5 estrelas em receitas e pratos típicos de países de todo o globo. Caso dois ou mais pratos diferentes apareçam com a mesma nota em diferentes posições do ranking, significa que a diferença entre as notas foi menor que um décimo.

As notas, então, são reunidas em uma média geral, usada como base nas listas compartilhadas pelo site. Há também outros tipos de ranqueamento, como os montados a partir da popularidade e quantidade de avaliações, e listas com restaurantes de diferentes localidades.

Três jeitos de fazer pudim

Esse clássico da nossa confeitaria pode ser feito com algumas técnicas diferentes, que provam que há muito espaço para a criatividade na confeitaria, em releituras que são tão boas quanto as receitas tradicionais.

Veja a seguir algumas versões do pudim para você fazer em casa, do clássico ao mais diferente:

Pudim de leite condensado tradicional

Aprenda a fazer um pudim de leite condensado clássico Foto: Heloisa Bacellar | Na Cozinha da Helô

Confira aqui como fazer uma receita tradicional de pudim, que fica lisinho e com sabor bem equilibrado. A dica é fazer em banho-maria, que vai ajudar o pudim a assar por igual com a temperatura e umidade para deixá-lo estruturado e com a textura perfeita.

Pudim de microondas

Pudim de caneca do chef Victor Sampa. Foto: Luigi Di Fiore

Há quem chame também de pudim de caneca essa versão simplificada, mais bem saborosa, da receita clássica de pudim. Seis ingredientes são suficientes para fazer a calda e a massa desse pudim, ambos feitos do início ao fim no forno de microondas. Clique aqui para ver a receita.

Pudim de milho com calda de laranja

Pudim de milho com calda de laranja Foto: Divino Fogão

Leve e cítrico, esse pudim com massa de milho e calda caramelizada de laranja é uma boa opção para fazer um doce diferente para servir depois do almoço no fim de semana. A calda de laranja é uma sugestão, mas você pode adaptar e fazer outros tipos de caramelos saborizados, ou até mesmo o simples. Veja aqui o passo a passo.

Paladar Testou: qual é o melhor leite condensado do supermercado?

Paladar testou nove marcas de leite condensado à venda nas redes de supermercado. Foto: FELIPE RAU

Você sabe diferenciar as diferentes opções de leite condensado do supermercado? O Paladar convidou uma equipe de especialistas para avaliar nove marcas disponíveis nos supermercados, a fim de experimentar e avaliar cada uma, indicando suas qualidades e defeitos. Clicando aqui você pode conferir como ficou o ranking dos melhores leites condensados para você utilizar no pudim e em outras sobremesas.