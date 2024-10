Le Cordon Bleu São Paulo abre matrículas para 2025; confira os cursos

A renomada instituição gastronômica Le Cordon Bleu São Paulo acaba de abrir as matrículas para os Diplomas que começam em 2025. É a oportunidade perfeita para aqueles que querem aprender e se aprofundar nos campos da cozinha, confeitaria, panificação ou bebidas.

Com 129 anos de tradição, a escola possui um currículo que combina técnicas clássicas e contemporâneas, e aulas ministradas por chefs, sommeliers e profissionais reconhecidos. Os cursos do Le Cordon Bleu preparam os alunos para se destacarem em um mercado global cada vez mais competitivo.

Desde o Diplôme de Cuisine até o avançado Diplôme de Wine & Spirits, cada programa é cuidadosamente estruturado para atender as necessidades de desenvolvimento de cada aluno. Confira abaixo:

Diplôme de Cuisine

O programa de Cuisine oferece uma imersão completa nas técnicas essenciais da gastronomia francesa. Dividido em três níveis - Básico, Intermediário e Superior - o curso capacita os alunos a dominar desde os fundamentos até as habilidades mais sofisticadas.

Datas de início: 6 de janeiro de 2025 (Intensivo) | 14 de janeiro de 2025 (Standard – T1) | 12 de março de 2025 (Extensivo Noturno) | 13 de abril de 2025 (Standard – T2)

Diplôme de Pâtisserie

O Diploma de Pâtisserie traz o universo da confeitaria francesa para os alunos, explorando desde clássicos até sobremesas modernas e elaboradas. Com foco em técnicas precisas e apresentações, o curso é para quem deseja se especializar no mundo da alta confeitaria.

Datas de início: 6 de janeiro de 2025 (Intensivo) | 14 de janeiro de 2025 (Standard – T1) | 13 de abril de 2025 (Standard – T2)

Diplôme de Boulangerie

O Diploma de Boulangerie é voltado para quem busca se aprofundar na arte da panificação artesanal. Este curso oferece uma formação completa em técnicas de fermentação natural, pães clássicos e receitas inovadoras.

Datas de início: 3 de fevereiro de 2025 (Standard Matutino) | 22 de setembro de 2025 (Intensivo)

Diplôme CordonTec

Um curso que traz uma visão holística da gastronomia, o Diplôme CordonTec tem uma abordagem que vai da cozinha ao atendimento e abrange todas as operações essenciais de um restaurante, passando por cozinha, confeitaria, panificação e serviços, preparando futuros gestores e chefs para enfrentar os desafios do mercado.

Datas de início: 19 de fevereiro de 2025 (Extensivo Noturno) | 22 de abril de 2025 (Standard Matutino)

Diploma de Cozinha Brasileira

O Diploma de Cozinha Brasileira oferece uma formação completa com imersão nos sabores e ingredientes brasileiros em meio às técnicas da culinária francesa. Dividido em três níveis - Básico, Intermediário e Superior - o curso abrange desde técnicas fundamentais até a exploração de tradições regionais e a fusão criativa das duas cozinhas.

Data de início: 14 de abril de 2025 (Standard)

Diplôme de Wine & Spirits

Este diploma oferece uma formação completa no universo dos vinhos e bebidas, passando por destilados, cervejas, café e chá. Com seis níveis que exploram desde a viticultura e vinificação até a harmonização entre alimentos e bebidas e com orientação de profissionais renomados, o curso é reconhecido mundialmente.

Data de início: 4 de agosto de 2025

As matrículas para os cursos de 2025 no Le Cordon Bleu São Paulo já estão abertas, e as vagas são limitadas. Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do Le Cordon Bleu São Paulo.