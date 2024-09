O que comer no Koral, restaurante do chef revelação da gastronomia no Rio

O chef Pedro Coronha, considerado uma revelação da gastronomia no Rio, está à frente do restaurante Koral (Ipanema), que lhe concedeu esse título. O local está se estabelecendo como promissor por combinar pilares essenciais, como gastronomia de qualidade e, é claro, ambiente agradável.

Ao conceder uma entrevista a Matheus Mans, o chef esclareceu que a proposta da cozinha do restaurante é trabalhar com uma culinária descrita como ‘confortável’, junto a toques de sofisticação que elevam o local ao destaque.

O menu

O cliente pode escolher no menu entre pratos com carnes, frutos do mar e vegetais como protagonistas, todos trabalhados com a assinatura do chef, que mistura diferentes estilos culinários. Outro destaque do restaurante é o uso da brasa em alguns ingredientes, conferindo um sabor especial.

O que pedir

Ativo desde o começo de 2024, o restaurante tem alguns pedidos clássicos, que geralmente norteiam quem visita o lugar pela primeira vez e não sabe o que pedir.

O próprio chef mencionou exemplos ao Paladar, e você pode saber mais detalhes do restaurante Koral na matéria completa.

Costela de 12 horas : costela com arroz meloso, cebolas caramelizadas na brasa e aioli de ervas.

: costela com arroz meloso, cebolas caramelizadas na brasa e aioli de ervas. Salada caesar de cavaca : alface na brasa, pedaços de cavaca, molho caesar, bastonet de pancetta, queijo mimolette e anéis de cebola frita

: alface na brasa, pedaços de cavaca, molho caesar, bastonet de pancetta, queijo mimolette e anéis de cebola frita Crudo no carvão: sashimis selados no carvão, molho de tomate assado à putanesca e lâminas de sourdough.

A deliciosa salada na brasa do Koral, um dos destaques do menu Foto: Yasmin Alves/Divulgação

