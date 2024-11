Acabou o leite condensado? Faça essa receita caseira com apenas 3 ingredientes

Brigadeiro de colher, pudim, e palha italiana têm um ingrediente como protagonista: o leite condensado. Fácil de encontrar nos mercados, esse produto permite criar diversas combinações que caem muito bem no paladar.

Já pensou não encontrar a marca que gosta no mercado? Ou se, por algum acaso, você está com vontade de um docinho e não tem o produto na dispensa? Seja qual for a ocasião, você pode preparar um leite condensado caseiro.

3 ingredientes

Nessa receita, você vai precisar apenas de 200 g de leite em pó integral, 175 ml de água quente e 320 g de açúcar demerara ou cristal. Sim, apenas três ingredientes fazem parte do preparo. Mas e o passo a passo, é difícil?

Como fazer leite condensado caseiro?

Se você está esperando passos mirabolantes para ter um leite condensado caseiro, pode ficar tranquilo. Com poucos ingredientes e apenas cinco passos, você completa a receita.

Para isso, leve os ingredientes para o liquidificador por alguns minutos. Após esse tempo, é importante verificar o ponto certo do leite condensado, e em seguida transferir para um pote de vidro e refrigerar por cinco dias. Veja a receita completa aqui.

Receitas com leite condensado

Agora que você sabe como preparar um leite condensado caseiro, pode apostar em receitas que levam esse ingrediente. Veja abaixo três delas para adoçar o paladar em qualquer momento do dia:

Brigadeiro de colher

O confeiteiro Lucas Corazza ensinou a como obter esse docinho clássico sem ter muito trabalho. A sugestão é esperar o brigadeiro esfriar para depois servir. Veja a receita completa aqui.

Brigadeiro de colher preparado por Lucas Corazza. Foto: Felipe Rau/Estadão

Pudim

Sabia que essa sobremesa, formada por creme e calda, tem truques para que fique perfeita? Perto de finalizar, o recomendado é desenformar o pudim sobre um prato de bordas altas. Veja a receita completa aqui.

Pudim. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Palha italiana

Essa receita, com leite condensando, precisa ficar pelo menos um dia na geladeira para adquirir a consistência adequada, preservando todo o seu sabor e garantindo que desmanche apenas na boca. Veja a receita completa aqui.