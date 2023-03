Palha italiana Foto: Alessandro Couto Por Redação Paladar Palha italiana A padaria Carillo te mostra o segredo para a palha italiana perfeita Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 12 porções

Você está indo trabalhar e não tem um lanchinho para levar na bolsa ou comer durante a tarde? Aqui vai uma opção bem fácil e prática, que rende diversas porções e também é de fácil conservação. A palha italiana é um doce brasileiro bem popular, feito de chocolate quase no ponto de brigadeiro, junto com biscoito triturado. Apesar de seu nome italiano, a palha italiana é uma criação bem brasileira que nasceu no Rio de Janeiro, em 1940, como uma variação do brigadeiro que conhecemos. Muito fácil de fazer em casa, ela não conta com ingredientes muito elaborados. Leva leite condensado, achocolatado, manteiga e biscoito maisena, tudo o que facilmente encontramos em mercados. A padaria Carillo compartilhou o modo de preparo e todo o segredo para um doce perfeito. A dica é esfriar a travessa no freezer e polvilhar o açúcar só quando estiver em temperatura normal. Caso contrário, o açúcar acaba derretendo. Que tal aprender a fazer palha italiana em casa? Assim você pode separar alguns pedaços para levar ao trabalho e compartilhar com os amigos. Confira o passo a passo: