O limão é aquele coringão pra ninguém botar defeito, né? Pode ser utilizado em diversos pratos, frios, quentes, salgados, doces e até em bebidas. Como tempero ou protagonista, essa fruta é versátil e agrega muito sabor às receitas. Do café da manhã ao jantar, aqui vão 10 receitas que você pode testar em casa e se deliciar com as infinitas possibilidades que o limão nos dá!

Bolo azedinho de limão taiti

Bolo azedinho de limão taiti Foto: Giulianna Nogueira

Hum, um bolo de limão fofinho e gostoso sempre vai bem! Com raspas de limão, glaceado de açúcar e um sabor único de limão taiti, esse bolo é uma excelente pedida para o café da manhã, da tarde ou para comer na sobremesa. A receita fácil de fazer e super versátil é da chef Walkyria Fagundes, do AE! Café & Cozinha.

Confira a receita

Entremet de limão

Entremet de limão Foto: Rodolfo Regini

Assinada pelo chef confeiteiro Pedro Frade da Confeitaria Caramelo, esse entremet de limão envolve três saborosos componentes: mousse de limão, creme de limão e manjericão, e manteiga de cacau amarela.

Confira a receita

Ceviche Mixto

Ceviche Mixto do Rinconcito Peruano Foto: Luis Vinhão

Diretamente do Peru, esse ceviche leva um mix com salmão in natura, camarões, polvo e lula e é uma delícia para comer como entrada ou até mesmo prato principal. A receita é do Rinconcito Peruano.

Confira a receita

Cacio e Pepe

Macarrão cacio e pepe da Bottega Bernacca. Foto: Bottega Bernacca

Antiga receita italiana, o cacio e pepe é uma receita prática à base de três itens básicos: massa, queijo e pimenta. A receita rápida de fazer é do chef Gerard Barberan, do restaurante Bottega Bernacca.

Confira a receita

Penne al limone

Penne com camarão e aspargos Foto: Rebecca Gigli Buonano

Esta é uma receita deliciosa de salada de macarrão com penne e bastante suco de limão. Do The View Bar, é servida com camarão e é uma opção refrescante e bem leve para o calor do verão.

Confira a receita

Risoto de limão siciliano

Se o que sobrou na sua casa foi vinho branco, o 'Paladar' tem receitas para você também. Comece pelo risoto, prato em que o vinho é essencial no preparo. Para a receita ficar no ponto há que se prestar atenção em algumas etapas. O vinho é uma delas. Deixe para adicioná-lo depois de dar uma boa refogada no arroz e deixe evaporar, mexendo.Aprenda a fazer umde limão-siciliano.E veja dicas para não errar esse prato nunca mais. Foto: Alex Silva/Estadão

Um clássico italiano, o risoto ganha um toque cítrico nesta receita prática e deliciosa que fica pronta em apenas três passos e leva sete ingredientes, dentre eles, arroz arbóreo, vinho branco seco e bastante limão siciliano.

Confira a receita

Shrimp Roll

Shrimp Roll do Notorious Fish Foto: Pedro Barreto/Divulgação

Do chef Alan Finguerman, da Notorious Fish, essa receita prática e inovadora é perfeita para quem quer fugir dos bons e velhos sanduíches mais convencionais, mas está com vontade de um sanduíche bem farto e com um toque cítrico único, que fica a cargo da maionese de limão siciliano da casa.

Confira a receita

Casarecce al limone

Macarrão ao limão com couve-flor Foto: Prof. Miguel Valione Junior | Anhembi Morumbi

Daniel Frenda, coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, ensina essa receita que vai muito além de apenas um macarrão ao limão. O toque especial do chef é a couve-flor, uma forma de inovar com a clássica massa casarecce.

Confira a receita

Tiramisù de limoncello

Tiramisù de limoncello. Foto: Codo Meletti|Estadão

Essa sobremesa imperdível reúne dois clássicos italianos: tiramisù e o licor de limão limoncello. Esta receita fica pronta em apenas quatro passos e é uma aposta certeira para comer depois do almoço ou do jantar. Ah, e caso não tenha o limoncello, a gente te ensina a fazer o seu em casa!

Confira a receita

Sgroppino, drinque com limoncello

Foto: Alex Silva|Estadão

Com sorvete de limão, licor de limão limoncello e espumante, esse drinque do Zena Caffe é ótimo para acompanhar refeições ou para aproveitar no próximo Happy Hour! Fácil e rápida de fazer, vale muito a pena para impressionar a sua roda de amigos.

Confira a receita