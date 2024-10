Macarrão: por que você deve parar agora de escorrer a água?

O macarrão, clássico da cozinha italiana, conquista fãs no mundo inteiro. À medida que vai viajando de país a país, o macarrão ganha novas combinações, com carnes, legumes e molhos diversos. A base aceita quase tudo, é só soltar a criatividade.

Ainda sim, para preparar a massa perfeita, é bom seguir algumas dicas de quem entende do prato com precisão. Por exemplo, as nonnas italianas dificilmente jogam fora toda a água do cozimento, e tem um motivo para isso. Saiba mais.

Por que não jogar fora a água do macarrão?

Antes, tudo começa na hora de ferver a água. É importante que ela esteja bem salgada, como a água do mar. A massa do macarrão precisa desse sal para adquirir sabor. Além disso, chega de colocar óleo na massa. Muitas pessoas acrescentam a gordura para evitar que a massa grude. Fique tranquilo, isso não vai acontecer.

A textura da massa também fica melhor sem o óleo na hora do cozimento. Por fim, não escorra toda a água. A água do cozimento do macarrão é rica em amido. Ela entra no molho para engrossar e melhorar a textura, além de trazer mais sabor. Confira outras dicas para preparar a massa perfeita em matéria publicada no Estadão.

PUBLICIDADE

Leia também: receita de macarrão a bolonhesa com queijo meia cura

Macarrão à bolonhesa gratinado do Hospedaria. Foto: Mário Rodrigues

Sinônimo de conforto, o macarrão a bolonhesa é tradição no almoço de domingo. Conheça a receita original deste molho: blend de carne (porco e boi), tomate pelado, alho, cenoura, cebola e sal e pimenta preta.

Super simples, o segredo está em deixar os sabores apurarem na panela. Essa receita clássica italiana ganha um toque especial bem brasileiro: o queijo meia cura. Confira o preparo completo do chef Fellipe Zanuto.