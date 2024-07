5 erros críticos que você não pode cometer ao preparar macarrão

O macarrão traz consigo aquela sensação de receita aconchegante, ideal para servir em um domingo com a família reunida. A facilidade no preparo e as possiblidades de combinações possíveis agradam a muitos paladares, mas é crucial pensar em maneiras de não deixar a receita ir por água abaixo. Existem alguns erros críticos que você não pode cometer ao preparar macarrão. Você sabe quais são?

1. Escolher quaisquer ingredientes e utensílios

O chef Pedro Mattos compartilhou ao Paladar que usar ingredientes de qualidade é uma regra básica da receita para preparar um macarrão delicioso. Além disso, outro ponto importante são os utensílios selecionados preparar o macarrão, que devem estar em bom estado, e, nesse caso, uma panela de tamanho maior é essencial para cozinhar o macarrão adequadamente.

2. Escolher qualquer massa

Você pode escolher a massa da sua preferência, mas a sugestão do chef para uma verdadeira macarronada é utilizar spaghetti, talharim ou tagliatelle. Caso queira seguir ainda mais a tradição, os molhos a base de tomate são grandes clássicos.

3. Colocar óleo na água

Uma outra dica importante durante o cozimento da massa é não acrescentar óleo na água da panela, o que dá um resultado final bom esteticamente e com textura agradável, com macarrão e molho combinando perfeitamente.

4. Acrescentar pouco sal

O macarrão só vai adquirir sabor se a água do cozimento estiver salgada. Então, acrescente uma boa quantidade de sal antes de colocar o macarrão na água.

5. Não olhar o ponto da massa

Você sabe qual é o ponto certo da massa de macarrão? O chef Pedro Mattos explica também que o macarrão precisa estar al dente, pois esse é o ponto certo da massa. O ponto garante um alimento consistente e agradável em cada mordida.

Receitas de macarrão

Agora que você sabe alguns dos erros críticos que você não pode cometer ao preparar macarrão, experimente receitas em casa. O Paladar têm uma série de receitas de macarrão, testadas e aprovadas, que podem ser selecionadas conforme a sua preferência. Confira todas clicando aqui.