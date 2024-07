Você sabe qual é o tempero essencial da maionese caseira?

A maionese é um dos molhos mais populares do mundo. Ela é ideal para complementar lanches ou sanduíches adicionando um sabor especial, e o mais interessante é que ela pode ser preparada em casa tranquilamente. A matéria de Giulia Howard explora os principais detalhes da maionese, inclusive sobre os seus principais ingredientes, com as explicações do especialista Lierson Mattenhauer, da hamburgueria Tardi.

A maionese leva a combinação de poucos ingredientes: pode ser azeite ou óleo, leite ou o ovo. A grande diferença está nos temperos utilizados, e segundo o especialista, o sal é um dos condimenfos que não pode ser esquecido, considerado essencial. Além dele, você pode acrescentar coentro, pimenta, salsinha, mostarda, vinagre e outros.

Maionese caseira

Essa maionese é conhecida como ‘’maionese base’', considerada a mais popular. Ela pode ser preparada em casa utilizando apenas quatro ingredientes e ficando pronta em poucos passos.

Ela também é usada para criar outras versões de maionese, adicionando ingredientes específicos do sabor desejado, como a maionese apimentada ou a maionese verde. Veja a receita completa aqui.

Maionese caseira (Felipe Rau/AE)

Maionese verde

Já que mencionamos outras versões de maionese, nada como apostar na maionese verde, que também complementa lanches e sanduíches. Para a receita com um sabor especial, você vai precisar principalmente de cebolinha e coentro entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Maionese Verde de ervas Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Paladar Testou

Melhor maionese do mercado

Embora as versões caseiras sejam ótimas opções, você também pode apostar nas maioneses disponíveis nos supermercados, que são práticas e de fácil e rápido acesso.

Para te ajudar a comprar uma marca de qualidade, especialistas convidados de Paladar testaram oito opções populares considerando textura, cor e sabor dos produtos entre os critérios de avaliação. A campeã agradou, inclusive, pela semelhança no sabor com uma maionese caseira. Confira o teste completo.