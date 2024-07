Você já pensou em combinar manteiga com azeite e passar no pão? Um restaurante teve essa ideia que agradou muito o paladar dos clientes. O diferencial está no azeite, já que pão com manteiga é um clássico, mas a combinação desses três elementos é especial e improvável.

O Raf’s, um restaurante em Nova York, decidiu oferecer o ‘‘prato de pães’', que destaca essa combinação. Trata-se de uma cesta com diferentes estilos de pães, como focaccia e fatias de massa fermentada, que acompanha um pote com azeite e manteiga.

A proposta é mergulhar a faca no recipiente com os dois ingredientes e, então, passar no pão. A maciez da manteiga incorpora com o azeite, tornando a combinação doce e herbácea no paladar, segundo o portal Eater. Quem diria que essa combinação seria um destaque?

Paladar Testou: as melhores marcas de azeite e manteiga do mercado

Melhor azeite extra virgem do mercado

Teste a proposta em casa com marcas de qualidade. O Paladar convidou especialistas para avaliarem, às cegas, 20 marcas de azeite extra virgem populares nas prateleiras dos mercados, com o preço de até 70 reais. Após a degustação com base em critérios específicos, as marcas Las Doscientas (1º), O.live & Co (2º) e Cocinero (3º) foram as três melhores.

As 20 marcas de azeites extra virgem até 50 reais testadas por Paladar Foto: Tiago Queiroz

Melhor azeite brasileiro do mercado

Os azeitólogos Paula Brauen, Ana Beloto e Sandro Marques se reuniram a convite do Paladar para testar seis das principais marcas de azeite nacional à venda. Os critérios levados em consideração foram frescor, picância, aroma e nível de amargor, revelando apenas uma marca como campeã. Confira o teste completo aqui.

Bastidores do teste de Azeite, com os jurados Ana Beloto(cabelo curto), Sandro Marques e Paula Brauen. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

Melhor manteiga do mercado

Use a marca de manteiga de maior qualidade para a combinação de manteiga com azeite no pão. 11 marcas de manteiga sem sal foram testada às cegas em outra edição do Paladar Testou, isto é, todas foram identificadas apenas por números, garantindo resultados imparciais. Teste completo.