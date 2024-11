Um dos ingredientes mais usados na cozinha, a manteiga é o acompanhamento perfeito do pão, mas também é essencial em algumas receitas de pães e doces, principalmente se for sem sal.

O ideal é que a manteiga utilizada como ingrediente em preparos culinários seja sem sal, para que você consiga dosar a quantidade e não passar do ponto nas receita. Já, se for apenas para passar no pão durante o café da manhã, os dois tipos de manteiga são bem-vindos.

Qual o melhor tipo de manteiga?

Quando se trata de manteiga, a legislação brasileira divide o produto em categorias: extra, de primeira qualidade e comum. A manteiga extra deve ter, no mínimo, 82% de teor de gordura, enquanto a manteiga de primeira qualidade costuma ter um pouco menos, cerca de 80%.

Já a manteiga comum tem o mesmo percentual de gordura da primeira qualidade, que pode ter como base o soro da fabricação de queijos e pode conter cerca de 18% de umidade.

Teste às cegas

Em busca de descobrir a melhor manteiga extra sem sal disponível no mercado, Paladar realizou um teste às cegas com um time de jurados especialistas, que avaliaram 14 marcas. As amostras de manteiga foram avaliadas a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor. Confira a segunda melhor:

A 2ª melhor manteiga sem sal do mercado

Manteiga Président sem sal Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A manteiga Président conquistou medalha de prata no teste às cegas do Paladar. Feita com creme de leite pasteurizado e fermentos lácticos, o produto mostrou uma textura sedosa, aroma delicado e sabor agradável. A manteiga de marca francesa é fabricada pela Lactalis, no sul do País. Para conferir o ranking completo, leia a matéria de Cintia Oliveira.