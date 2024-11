Qual é a melhor marca de manteiga sem sal do mercado?

A manteiga sem sal é melhor aproveitada quando utilizada como ingrediente, porque, assim, há a possibilidade de equilibrar a quantidade de sal em uma receita, como explicaram especialistas na matéria Cintia Oliveira.

Especialistas foram convidados para uma degustação às cegas, com o intuito de descobrir qual é a melhor manteiga sem sal do mercado. Para isso, foram selecionadas 14 opções disponíveis nas prateleiras e colocadas à prova.

As manteigas foram avaliadas quanto ao aroma, sabor, textura e aparência, e com essa base cada especialista descreveu suas impressões. No entanto, apenas uma manteiga desse tipo foi eleita como vencedora. Veja abaixo:

A melhor marca de manteiga sem sal

A Galbani conquistou o primeiro lugar, ganhando o título de melhor manteiga sem sal do mercado e o Selo Paladar. A marca italiana agradou aos especialistas pelo sabor delicado, textura sedosa, untuosidade presente e aroma agradável de leite. Essa manteiga é feita à base de creme de leite pasteurizado e fermentos lácteos.

A manteiga sem sal da marca Galbani foi eleita a melhor pelo júri. Foto: Taba Benedicto/Estadão

TOP 3

Além da Galbani, a Président foi elogiada pelo conjunto de textura, aroma e sabor, ficando em segundo lugar. Já a Danone fechou o pódio do teste ao ocupar a última posição, se destacando principalmente pelo aroma e sabor, embora pudesse ser mais cremosa, como mencionaram os especialistas. Veja o teste completo.

Como escolher uma boa manteiga no mercado?

Caso você queira se aventurar em experimentar outras manteigas sem sal do mercado em suas receitas caseiras, precisa saber como escolher uma alternativa de qualidade.

Conforme explicaram os especialistas, é necessário ter atenção a pontos como oxidação, causada pela variação de temperatura, e gordura, dois fatores que influenciam nas principais características de uma manteiga.

Receitas com manteiga

É possível usar a manteiga de variadas maneiras, como uma bem simples e comum: passá-la em um pão quentinho. Além disso, dá para incluir o ingrediente em receitas, como um strogonoff de camarão, um salmão grelhado, e uma panqueca, aproveitando a versatilidade da manteiga.