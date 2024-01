Maracujá: 3 maneiras de consumir a fruta com poder calmante

O maracujá é uma fruta refrescante e azedinha que combina muito com as receitas de verão. Além disso, a fruta tem um alto poder calmante, que contribui para o relaxamento após um dia estressante ou um treino intensivo.

Em entrevista ao blog Vigilante da Causa Magra, de Ana Paula Scinocca, no Estadão, a nutricionista Priscila, do Grupo Vitória Hotéis, explicou que há substâncias no maracujá que atuam no sistema nervoso central e que funcionam como tranquilizantes, relaxantes musculares e analgésicos naturais.

A seguir, confira 3 maneiras de incluir o maracujá em receitas deliciosas que podem conter efeito calmante:

Mousse de maracujá

Um clássico das sobremesas brasileira, o mousse de maracujá costuma agradar a todos pelo sabor doce misturado com o azedo. Além disso traz uma sensação agradável, refrescante e calmante. Veja a receita completa aqui.

Drinque com Amaretto e maracujá

Um drinque saboroso e diferente para ser saboreado no fim de semana. O coquetel é de autoria do Sky Hall Terrace Bar, em São Paulo, e junta a intensidade do Amaretto com a refrescância do maracujá. A bebida ainda conta com um xarope de especiarias, que traz mais sabor. Veja a receita completa aqui.

Molho de maracujá

Perfeito para um churrasco, esse molho surpreende pelo sabor intenso de maracujá que combina perfeitamente com linguiça e frango. Ele pode ser feito em apenas 10 minutos e usa somente quatro ingredientes. Veja a receita completa aqui.