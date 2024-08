O chef Erick Jacquin se irritou e solta palavrão durante o décimo primeiro episódio da 11ª temporada do MasterChef 2024.

Na primeira prova da noite, os cozinheiros amadores precisaram preparar um prato que tivesse a aveia como ingrediente principal, mas a tentativa de Pietro acabou não agradou o trio de jurados.

Pietro foi destaque negativo na primeira prova

Ele preparou um creme de aveia com frutas frescas, mas os jurados disseram que a mistura de sabores ficou estranha, além de ser simples demais.

“Parabéns. Você conseguiu fazer a pior salada de frutas que eu já vi na minha vida. Você pegou frutas do mercado, jogou aqui e fez essa merd* que estragou as frutas”, declarou Jacquin ao provar a receita apresentada por Pietro.

Prova de eliminação

Pietro e outros participantes que não se saíram bem na primeira prova precisaram competir no desafio da eliminação. Para esta segunda etapa, o programa decidiu trazer um pouco da cultura indiana com o pani puri, um prato típico de rua no país.

A influenciadora digital Lorrane Silva, conhecida como ‘’pequena Lô'’, foi a convidada especial da noite e também experimentou os pratos dessa prova e deu suas opiniões sobre as receitas dos cozinheiros.

Alguns competidores conseguiram entregar um prato saboroso com ingredientes potentes e ricos da cultura indiana, enquanto outros deixaram a desejar. Ao final do episódio, Larissa foi a eliminada por apresentar um prato que não agradou os chefs.

O que é pani puri?

O prato que foi o desafio da eliminação no décimo primeiro episódio de MasterChef 2024 lembra muito um “pastel de vento”, mas é uma massa suflada, que infla quando é frita. O recheio geralmente é mais sólido e o mais tradicional é feito com batata, grão-de-bico e especiarias. “Pani” significa água e “puri” é a massa. Essa água faz referência ao molho, uma espécie de suco muito concentrado de ervas, que acompanha tradicionalmente a receita.