MasterChef 2024: saiba quem foi o eliminado do 11º episódio

Nesta terça-feira, 6, foi ao ar na Band o décimo primeiro episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Desta vez, Larissa teve que deixar o avental do programa ao ser eliminada.

Primeira prova da noite

Na primeira prova da noite, os competidores trabalharam com um ingrediente que, apesar de ser comum, é muito versátil em seus diferentes tipos: a aveia. Eles precisaram entregar pratos com toques de criatividade para surpreender os chefs Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Alguns competidores demonstraram emoção ao perceberem que a aveia seria o ingrediente principal desta prova, enquanto outros ficaram preocupados pela falta de costume de cozinhar com aveia.

Prova de eliminação

PUBLICIDADE

Quem não se saiu bem na primeira prova da noite foi para a tão temida prova de eliminação, que foi um desafio em tanto. O programa decidiu trazer um pouco da cultura indiana e sua gastronomia diversa com o pani puri, um prato típico de rua no país que nada mais é do que uma massa suflada acompanhada de recheios como batata, grão de bico e especiarias.

Apesar do momento tenso, a influenciadora digital Lorrane Silva, conhecida como ‘’pequena Lô’', foi a convidada especial da noite e também experimentou os pratos dessa prova e deu suas sinceras opiniões.

Alguns competidores conseguiram entregar um prato saboroso com ingredientes potentes e ricos da cultura indiana, enquanto outros acabaram deixando a desejar. Os jurados definiram que Larissa apresentou o pior prato da prova, sendo a eliminada neste décimo primeiro episódio. ‘’O maior aprendizado que eu levo desse programa é que vale a pena tentar’', disse Larissa.

Eliminado do décimo episódio: relembre

No décimo episódio do MasterChef Brasil 2024, Karine foi a eliminada do programa por não atingir os requisitos necessários nos desafios da noite, principalmente na prova de eliminação, em que os competidores tinham que preparar sanduíches clássicos do zero. Relembre.