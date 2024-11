A final da 11º temporada do MasterChef Brasil acaba de ir ao ar, na Band, com um confronto decisivo entre Giorgia e José Roberto. Para a disputa, os finalistas precisaram trazer um menu autoral completo - com entrada, prato principal e sobremesa.

A batalha de pratos foi entre José Roberto, analista de suprimentos de Natal (RN), de 46 anos, e a jornalista Giorgia, de 24 anos. Ambos se classificaram após Vitor, Andréia e Laura saírem na semifinal. Confira detalhes sobre a semifinal.

O último episódio da edição também contou com a presença do confeiteiro Diego Lozano, que exigiu técnica dos competidores na receita doce para dar um voto de peso na disputa. O chef pâtissier também foi anunciado como o novo jurado do MasterChef Confeitaria, que estreia dia 19 de novembro.

Seu voto consagrou José Roberto como campeão e o deu o título de Chef da temporada que marca os dez anos da atração. O menu composto por pirão de castanhas, peixe na folha de bananeira com molho de tucupi e bolo com creme diplomata encantou o paladar dos jurados e o consagrou vitorioso.

Prêmio

José Roberto levará como prêmio R$ 350 mil dados pela Stone, um conjunto premium de panelas da Royal Prestige e uma cozinha gourmand oferecida pela Brastemp. Além disso, a Camicado também doou R$ 50 mil em produtos para o vencedor equipar sua casa ou o seu futuro restaurante, caso deseje.

O ganhador receberá ainda a oportunidade de participar de aulas na escola de gastronomia mais renomada do mundo, patrocinada pela Le Cordon Bleu. Enquanto isso, o segundo lugar, que ficou com a Giorgia, também terá a possibilidade de fazer um curso com os melhores gastrônomos.

