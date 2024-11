MasterChef Brasil: quem foram os eliminados da semifinal?

Nesta terça-feira, 5, foi ao ar mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, que agora chegou ao TOP 5 com os cozinheiros amadores semifinalistas. Vitor, Laura e Andréia foram os eliminados da vez após não entregarem os melhores resultados na prova de eliminação.

Primeira prova

Para concorrer a uma vaga na grande final dessa temporada, os competidores precisaram enfrentar uma prova considerada difícil, que envolveu mais de um preparo complexo com o robalo.

O grande desafio foi pensar como trabalhar o ingrediente ‘’em sua totalidade’', como explicou Helena Hizzo. Ao fim do tempo, cada cozinheiro deveria entregar seis pratos com diferentes partes do peixe para a avaliação.

Prova de eliminação

Nesse momento, houve um acontecimento inédito. Segundo Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça, nenhum cozinheiro amador entregou o resultado esperado nessa primeira prova e, portanto, todos acabaram caindo na eliminação.

Sendo assim, para continuar no programa, Vitor, Andréia, José Roberto, Laura e Giorgia precisaram apresentar um prato que exige técnica: um Pithivier salgado, feito com uma massa folhada bem elaborada e um recheio suculento.

No entanto, apenas Giorgia e José Roberto entregaram um Pithivier salgado de qualidade e garantiram a vaga na final dessa temporada, enquanto Vitor, Laura e Andréia não conseguiram alcançar o melhor resultado do prato, sendo eliminados na semifinal desse 24º episódio.

