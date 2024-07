MasterChef 2024: participante quase incendeia cozinha após perder controle de maçarico

O cozinheiro Juan se atrapalhou durante a prova de eliminação do sexto episódio, na última terça-feira (2), e colocou em risco a cozinha do MasterChef. O participante tentava usar um maçarico para dar um acabamento na sobremesa que preparou, quando perdeu o controle do utensílio

“O Juan está pondo fogo nos colegas aqui”, afirmou Henrique Fogaça em meio à confusão. Juan tentou parar as chamas mas não conseguiu. “Ai, como é que fecha?”, disse o cozinheiro desesperado.

O momento de tensão durou pouco e ele logo conseguiu parar o maçarico sem causar nenhum dano. Apesar do esforço e do quase acidente, Juan ficou entre os destaques negativos da prova.

Como foi o 6° episódio?

A primeira prova contou com a estreia da caixa misteriosa na temporada e os competidores foram divididos em duplas. No entanto, a dinâmica não era para que eles cozinharem juntos, ao invés disso, os integrantes precisaram competir entre si. Aquele que se saísse pior iria direto para a eliminação.

Já na prova de eliminação ocorreu uma homenagem aos pratos vintages da gastronomia. Os participantes que não conseguiram subir ao mezanino participaram de um sorteio com quatro receitas clássicas: coquetel de camarão, salpicão de frango, truta à belle meunière e pavê.

Eliminado da noite

Depois que os jurados provaram todos os pratos, chegaram à conclusão que o eliminado da noite seria a participante Thais. A chef Helena Rizzo destacou que o molho feito pela cozinheira no coquetel de camarão estava com “gosto de sabão”.

Cozinheiros participantes

A 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024 já se encaminha para o sétimo episódio e alguns dos participantes já deram adeus ao programa. Mas você ainda pode conferir o perfil de todos os cozinheiros amadores que saíram e daqueles que ainda estão disputando o troféu. Confira aqui.