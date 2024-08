Nesta terça-feira, 20, foi ao ar o décimo terceiro episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Após não agradar os jurados, a eliminada da vez foi Alzileide.

Primeira prova da noite

Na primeira prova, os cozinheiros precisaram encarar um desafio difícil: reproduzir fielmente um prato do chef Henrique Fogaça, jurado do programa.

Antes da competição, o profissional deu uma aula detalhada de como preparar um rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar a receita para não errar. Aqueles que não se aproximaram do sabor original do prato foram direto para a fase eliminatória.

Prova de eliminação

Quem não se saiu bem na primeira prova, precisou enfrentar rounds com clássicos da gastronomia italiana. Para começar, os cozinheiros tiveram que cozinhar uma massa cacio e pepe, que é feita com apenas três ingredientes e ideal para uma refeição rápida.

O tempo dessa primeira etapa foi bem curto e deixou os competidores tensos. Após a degustação feita pelo júri, os melhores subiram ao mezanino e os piores enfrentaram um segundo round, onde precisaram elaborar um macarrão Alfredo, prato que exige muita técnica e conhecimento.

Como se não fosse o suficiente, os que continuaram na berlinda enfrentaram um terceiro round, onde tiveram que preparar um carbonara impecável. Alzileide apresentou o pior resultado e precisou deixar o avental do programa.

No décimo segundo episódio de MasterChef Brasil 2024, Andréia foi a eliminada da noite por não atingir os resultados esperados pelos chefs, principalmente na prova de eliminação, em que os competidores precisaram apresentar uma versão doce e outra salgada da clássica sobremesa francesa crème brûlée.