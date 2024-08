MasterChef 2024: saiba quem foi o eliminado do 12º episódio

Nesta terça-feira, 13, foi ao ar na Band o 12º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Desta vez, Andréia teve que deixar o avental do programa ao ser eliminada.

Primeira prova da noite

Durante a primeira prova da noite os competidores precisaram encarar uma cozinha dividida em dois lados. Com uma proteção deixando seus “aliados” de lados opostos, eles vão precisar usar muito bem da comunicação. Durante a prova, muita gritaria e desespero para conseguir alcançar a perfeição do prato.

Além disso, vão encarar caixas misteriosas com ingredientes dos mais diversos, tendo como principal objetivo agradar ao jurados: Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Prova de eliminação

Quem não se saiu bem na primeira prova, teve que encarar a prova de eliminação. Os participantes precisaram bater de frente com uma clássica sobremesa francesa. Para a alegria do chef Érick Jacquin, o crème brûlée, foi o passaporte escolhido para quem lutou para não sair do programa. Contudo, o que ninguém esperava era que além do doce, os participantes precisaram fazer uma versão salgada do docinho francês em apenas uma hora.

No entanto, Andréia não alcançou as expectativas dos chefs e pela justificativa de ter colocado um camarão com milho no crème brûlée salgado, acabou se tornando a décima segunda eliminada da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024.

“Realizei meu sonho, sem dúvida nenhuma!”, disse a participante meio as lágrimas. “Choro hoje é de muita emoção”, completou.

