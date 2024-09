Na última terça-feira, 24, foi ao ar o décimo oitavo episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024. As provas foram marcadas por tensão e Erick Jacquin chegou a se irritar com uma participante após ela errar o tema do desafio e tentar “enganá-lo”.

A prova de eliminação aconteceu em rounds e os cozinheiros amadores precisaram usar vinagre como um ingrediente fundamental durante as etapas. Na primeira parte, eles precisaram preparar uma torta de morango com vinagre balsâmico.

Jacquin se irrita com doce de frutas vermelhas

Andréia, porém, não entendeu a proposta e fez um doce com frutas vermelhas, sendo que que a torta deveria ser apenas de morango.

Ao ser questionada por Jacquin, a competidora tentou se justificar e insistiu que uma das frutas que usou era o morango. “Eu coloquei bastante morango”, disse. “Não é de morango, é de frutas vermelhas. Um olho é um olho, um boi é um boi e um ovo é um ovo”, destacou o chef francês.

Primeira prova

A primeira prova da noite também foi tensa e os cozinheiros enfrentaram o temido Leilão MasterChef. Em uma corrida contra o tempo, eles precisaram demonstrar técnica e criatividade em uma disputa de massas. Ao final, os chefs selecionaram os melhores para o mezanino, enquanto os que tiveram o pior desempenho tiveram que enfrentar o desafio da eliminação.

Prova de eliminação

A prova de eliminação foi dividida em rounds. No primeiro round, os participantes tiveram que criar uma torta de morango com vinagre balsâmico - como já visto anteriormente. No segundo, o desafio foi elaborar uma alcachofra recheada, utilizando vinagre de maçã. Já no terceiro e último, o prato escolhido foi ovo poché com molho holandês, usando vinagre de vinho branco.

A cada etapa, o competidor com o melhor prato se livrava da eliminação, enquanto os outros seguiam para o próximo round. Ao final dos desafios, João Vitor acabou sendo o eliminado da vez e deixou o MasterChef Brasil 2024.