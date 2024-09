MasterChef Brasil 2024: saiba quem é o eliminado do 18º episódio

Nesta terça-feira, 24, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. João Vitor foi o eliminado da vez depois de não se dar bem nas duas provas.

Leilão MasterChef

Na primeira prova da noite, os cozinheiros amadores enfrentaram o temido Leilão MasterChef. Durante a explicação, a apresentadora Ana Paula Padrão avisou que, ao final do programa, os telespectadores conheceriam os dez melhores cozinheiros da temporada, o que trouxe ainda mais tensão ao ambiente.

Em uma corrida contra o tempo, os participantes precisaram demonstrar técnica e criatividade já que estão se enfrentando em uma disputa de massas. Ao final, os chefs selecionaram os melhores para o mezanino, enquanto os que tiveram o pior desempenho sofreram desvantagens na prova seguinte.

A Laura foi de forma unânime a favorita dos chefs na primeira prova e recebeu o seu terceiro pin do programa, subindo de forma garantida para o mezanino e direto para o top 10.

Prova de eliminação

Na reta final do programa, os desafios ficaram cada vez mais intensos. A prova de eliminação foi dividida em rounds, elevando o nervosismo dos competidores.

No primeiro round, os participantes tiveram que criar uma torta de morango com vinagre balsâmico. No segundo, o desafio foi elaborar uma alcachofra recheada, utilizando vinagre de maçã. No terceiro e último embate, o prato escolhido foi ovo poché com molho holandês, usando vinagre de vinho branco.

A cada etapa, o competidor com o melhor prato se livrava da eliminação, enquanto os outros seguiam para o próximo round. João Vitor foi eliminado por causa de um erro na hora da preparação, sua entrega do ovo poche não ficou tão bonito estéticamente como o da Andréia. “Vai fazer falta aqui, guri”, disse a chef Helena para o filho de consideração de Jacquin.

Eliminado do décimo sétimo episódio

No episódio anterior do programa, o eliminado da vez foi Pietro, que não se deu bem na primeira prova e também não teve um bom resultado na segunda chance do décimo sétimo episódio.

O desafio da última prova, então, foi entregar uma torta mousse, mas Pietro não conseguiu entregar uma sobremesa que atendesse aos principais critérios exigidos. ‘’Eu queria ir mais longe, queria estar no top 10′', lamentou. E teve que se despedir do MasterChef Brasil 2024.