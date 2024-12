MasterChef Confeitaria: o que esperar do episódio desta quinta, 05? Veja prévia

No episódio desta quinta-feira, 05, o MasterChef Confeitaria apresenta um dos desafios mais criativos e técnicos da temporada.

Às 22h30, na Band, os confeiteiros competem para criar bolos que imitam objetos do dia a dia com perfeição visual e sabor impecável. Além disso, a prova eliminatória trará uma sobremesa assinada pelo renomado chef Diego Lozano.

Bolos realistas que imitam objetos

Logo ao entrarem no estúdio, os competidores são surpreendidos por uma sala repleta de itens que parecem comuns, mas são, na verdade, comestíveis.

Entre as “obras de arte” reveladas pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça estão um abajur, uma almofada e até um bonsai, todos feitos de bolo.

O desafio exige que os confeiteiros recriem objetos que enganem o olhar e surpreendam pelo sabor. Divididos em equipes, eles precisam mostrar criatividade e domínio técnico para impressionar os jurados. O autor da melhor criação garante um lugar no mezanino.

Aula exclusiva e prova eliminatória

Na etapa eliminatória, os confeiteiros terão uma aula com Diego Lozano, que apresentará sua sobremesa especialmente desenvolvida para a ocasião: o Contra o Tempo.

A guloseima exige precisão nos detalhes e um alto nível de execução. Após a aula, os competidores correm contra o relógio para replicar a receita com fidelidade. O participante que apresentar o pior desempenho será eliminado.

Onde assistir

O programa vai ao ar nesta quinta-feira (5), às 22h30, na Band, com transmissão simultânea pelo Band.com.br. No dia seguinte, o episódio é disponibilizado no canal oficial do MasterChef no YouTube. A atração também é exibida às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health e na Max.

Perguntas sobre o Masterchef Confeitaria

1. Que horas começa o MasterChef Confeitaria?

O programa vai ao ar às 22h30, todas as terças e quintas, na Band.

2. Onde assistir ao episódio online?

Você pode assistir na Band.com.br ou no aplicativo Bandplay.

3. Qual será o desafio do sexto episódio?

Os confeiteiros terão que criar bolos realistas imitando objetos e reproduzir a sobremesa “Contra o Tempo”, assinada por Diego Lozano.

4. Quem são os jurados do programa?

Os jurados são Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. O chef Diego Lozano é o convidado especial desta temporada.

5. O MasterChef Confeitaria é exibido em outras plataformas?

Sim, o programa é transmitido no YouTube e nos canais Discovery Home & Health e Max às sextas-feiras, às 19h.

6. Quem foi o eliminado no 5º episódio?

No quinto episódio, exibido na última terça-feira, 03, os confeiteiros enfrentaram um desafio técnico e criativo: a criação de esculturas de chocolate com pelo menos 60 cm de altura e o uso obrigatório de trufas.

Na prova eliminatória, o desafio foi integrar ingredientes exóticos, como alho negro e trufa chilena, em sobremesas equilibradas. Juliete foi eliminada do Masterchef Confeitaria após não destacar o elemento exótico no prato.