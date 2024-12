Na noite desta terça-feira, 3 de dezembro, foi ao ar o quinto episódio de MasterChef Confeitaria, com os confeiteiros enfrentando um desafio repleto de técnica e criatividade.

O episódio trouxe como principal prova a criação de sobremesas com a utilização de ingredientes exóticos. Juliete foi eliminada após a fase decisiva.

Primeira prova

Na primeira prova, os competidores foram divididos em dois grupos e desafiados a criar esculturas de chocolate com pelo menos 60 cm de altura. Além disso, os pratos deveriam ter, obrigatoriamente, trufas.

O clima na cozinha ficou tenso, já que além de precisarem ser artísticas, as esculturas tinham que manter um alto nível de perfeição e técnica.

Depois de três horas de prova, o grupo vermelho, formado pelos confeiteiros Walkyria, Digo, Matheus e Well, e o grupo azul, que contou com Cesar, Juliete, Patrick, Luísa, entregaram esculturas com a temática da natureza.

Walkyria, Digo, Matheus e Well foram os confeiteiros com as melhores criações e subiram para o mezanino. A escultura de Cesar, Juliete, Patrick, Luísa, considerada infantil pelos jurados, ficou abaixo das expectativas dos jurados, o que fez com que o grupo fosse para a fase de eliminação.

Prova de eliminação

Na prova eliminatória, os participantes tiveram 1h45 para encarar um desafio de alto nível: criar sobremesas utilizando ingredientes exóticos, como alho negro, bottarga, pimenta-malagueta e trufa chilena. O sorvete, elemento principal do prato, precisava harmonizar com esses sabores ousados,

A tarefa foi ainda mais complicada pela necessidade de integrar ingredientes tão inusitados em sobremesas equilibradas e atraentes. Após a avaliação dos jurados, Juliete acabou eliminada pois o elemento exótico não ficou presente no prato.

MasterChef Confeitaria: como foi o 4º episódio?

No quarto episódio, exibido na quinta-feira, 28 de novembro, os confeiteiros enfrentaram o desafio de criar guirlandas de Natal comestíveis. A prova exigiu não apenas decoração, mas também realismo nas criações. Os melhores avançaram para o mezanino, enquanto os demais foram para a eliminação.

Prova eliminatória com pratos salgados

Na eliminação, os competidores tiveram que transformar pratos salgados em doces, mantendo suas características originais. Maria Eugênia foi eliminada após problemas técnicos em sua criação.