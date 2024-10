Matcha: como usar e 3 receitas práticas para experimentar

O matcha, conhecido por seus inúmeros benefícios para a saúde, é uma versão concentrada do chá verde que vem ganhando popularidade. Seja em bebidas, sobremesas ou até pratos salgados, o matcha pode ser um grande aliado para quem busca mais energia, foco e bem-estar.

O que é o matcha e por que ele é tão especial?

O matcha é um pó fino feito a partir de folhas de chá verde cultivadas de maneira especial, onde as plantas são sombreadas antes da colheita, o que aumenta os níveis de clorofila e antioxidantes. A principal diferença entre ele e o chá verde tradicional é que, ao consumir o matcha, você ingere a folha inteira, potencializando seus benefícios.

Rico em catequinas, antioxidante poderoso, o matcha tem efeitos que vão além do simples estímulo energético. Estudos mostram que ele pode ajudar na melhora da memória e do foco, no aumento do metabolismo, além de promover o relaxamento sem causar sonolência.

Como o matcha pode ser usado no dia a dia?

PUBLICIDADE

Apesar de ser popularmente consumido como chá, o matcha é extremamente versátil e pode ser incorporado em diferentes receitas, desde bebidas a pratos mais elaborados. A seguir, você encontra três maneiras de usar o matcha na cozinha.

Nhoque de matcha

Veja uma nova forma de fazer matcha Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Batatas combinam perfeitamente com matcha, especialmente se for em um nhoque. Quer comprovar? Faça esta receita em que o tempero principal é o matcha compartilhada por Alvaro Dominguez, da Namu Matcha. Receita completa.

Smoothie de matcha

PUBLICIDADE

Smoothie de matcha Foto: Renata Kerkmeester

Confira essa deliciosa receita de smoothie de matcha. Essa bebida refrescante é perfeita para os dias mais quentes. Além do mais, ela é super saudável, ideal para quem quer manter a forma. Esse smoothie é feito com iogurte, leite, matcha e folhas de hortelã. Receita completa.

Cookie de Matcha

Aprenda a fazer estes cookies de matcha com uvas-passa e castanha-de-caju Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Você pode já ter experimentado vários cookies, mas já provou um cookie de matchaEsta receita da Verônica Kim, da Kim Confeitaria, é de um biscoito - ou bolacha, para quem preferir - que leva uvas passas e castanha-de-caju, além de matcha, é claro. Receita completa.