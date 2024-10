Pode tomar matcha à noite? Confira as melhores formas de consumo e receitas

O matcha é um chá originário da China, feito da planta Camellia sinensis, e é conhecido pelo sabor potente e coloração esverdeada. No entanto, há algumas recomendações importantes acerca do seu consumo.

Especialistas esclareceram, na matéria de Anita Efraim ao Estadão, na editoria Bem-estar, o melhor jeito de consumir o matcha e o horário ideal, para assim aproveitar o máximo dos seus benefícios e sabor.

A nutricionista Juliana Burger menciona que o matcha deve ser consumido assim que for feito, mantendo seu gosto e demais aspectos, além de que essa é uma maneira de aproveitá-lo fresquinho.

Quanto ao horário ideal, ela recomenda ingerir essa bebida antes das 16h, devido a composição repleta de cafeína, mencionando o café da manhã e a hora após o almoço como bons momentos.

Quanto consumir? A nutricionista também explica que existe uma quantidade ideal: duas xícaras por dia. Vale lembrar que todas essas recomendações devem estar acompanhadas de uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis.

Benefícios do matcha

O matcha é rico em polifenóis, vitamina C, tem propriedades diuréticas, termogênicas e antioxidantes. Esses compostos pode ajudar a melhorar a saúde bucal, ampliar efeitos anti-inflamatórios no organismo e até contribui para a queima de gordura.

Receitas com matchá

Agora que você sabe as melhores recomendações para consumir matcha, que tal aproveitar além da bebida? Teste incluir a granola de matcha, o smoothie de matcha e o nhoque de matcha na sua alimentação. Veja outras receitas neste link.

Mil crepes de matcha. Foto: Felipe Rau/Estadão

Loja especializada em matcha em São Paulo

A popularidade do matcha é tanta, que no dia 10 de agosto, São Paulo ganhou a primeira loja especializada em matcha: a Matcha Minka, localizada no bairro da Liberdade. A loja oferece diversos produtos alimentícios feitos com matcha. Leia o conteúdo completo.