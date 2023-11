Megan Fox vai ao Sal, restaurante de Henrique Fogaça em São Paulo, saiba o que a atriz pediu

Na última quinta-feira (02), Megan Fox, a atriz americana, esteve em São Paulo acompanhada pelo namorado, o rapper Machine Gun, para jantar no Sal, restaurante do chef Henrique Fogaça. O casal escolheu o local para comemorar o aniversário do segurança deles.

O chef e jurado do MasterChef compartilhou a visita estrelada nas redes sociais, publicando uma foto com Megan Fox. Para a Band, Fogaça revelou os pratos servidos ao casal: steak tartar como entrada, ancho com batata rústica como prato principal, e sagu ao leite de coco com frutas tropicais de sobremesa. O doce parece ter deixado uma impressão marcante no músico.

Fogaça expressou sua honra em receber os dois no restaurante: “Tivemos uma breve conversa e Machine Gun me disse que comeu a melhor sobremesa de sua vida. Foi uma experiência especial e incrível poder conhecê-los pessoalmente e servir nossa autêntica comida brasileira”, disse o chef orgulhoso.

Receitas testadas e aprovadas

