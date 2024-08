Saiba onde comer a melhor batata frita de Barcelona

Se você é fã de batata frita, precisa conhecer o lugar que serve a melhor versão desse prato em Barcelona. A cidade é famosa por sua gastronomia, mas há um local em especial que se destaca por suas batatas fritas.

Batatas fritas. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Localizado no coração da cidade, o Hotel Serras não só oferece uma experiência de hospedagem de alto nível, mas também é o lar da melhor batata frita de Barcelona.

Com uma receita única e um processo de preparo que garante batatas crocantes por fora e macias por dentro, o hotel se tornou um destino imperdível para os amantes desse petisco.

Dicas para deixar a batata frita crocante e sequinha em casa

Se você não pode viajar para Barcelona no momento, que tal aprender a fazer batatas fritas tão crocantes quanto as servidas no hotel? Aqui vão algumas dicas essenciais:

Escolha a batata certa: prefira batatas de variedades mais amiláceas, que resultam em fritas mais sequinhas. Corte uniforme: cortar as batatas em tamanhos uniformes ajuda a fritá-las de maneira mais homogênea. Dupla fritura: frite as batatas duas vezes -a primeira em fogo baixo para cozinhar, e a segunda em alta temperatura para garantir a crocância. Secagem completa: antes de fritar, certifique-se de que as batatas estão bem secas para evitar que fiquem encharcadas.

Mão na massa

Agora que você sabe onde encontrar a melhor batata frita de Barcelona e como replicar essa delícia em casa, não perca a oportunidade de experimentar ou preparar essa iguaria crocante e sequinha. Para outras dicas de como preparar a batata frita perfeita, veja a receita completa no Paladar.