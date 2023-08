Teste Paladar avalia 6 marcas de batata frita congelada, pronta para fritar em casa, Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Quem resiste a uma batatinha frita? O apelo sensorial provocado pela combinação de crocância e maciez é quase irresistível. Existem muitos tipo de batata frita. Do corte clássico da batata rústica, com casca e tudo, feita em casa, ao formato mais popular nas redes de fast food: os palitos fritos de batata. Pois foi essa a versão escolhida para este teste de Paladar. A batata palito congelada vendida em pacotes de até 2 quilos nas redes de supermercados.

Jurados avaliaram características como cor, sabor e textura das batatas fritas avaliadas no teste de Paladar Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Elas já vêm prontas para serem fritas diretamente do pacote, congeladas mesmo. A temperatura ideal beira os 180 graus. As batatas do nosso teste foram preparadas na fritadeira, mas o efeito na frigideira com bastante óleo é o mesmo. Na fritura em imersão, as batatas recebem um choque térmico que garante a textura crocante por fora e o interior macio – o que se espera idealmente de uma boa batata frita. Ela também deve ser saborosa e ter uma coloração atraente aos olhos, bem douradinha. Esses foram alguns dos critérios que os jurados convidados por Paladar lançaram mão na hora de avaliar seis marcas do mercado.

Boas surpresas para o time de especialistas

O nosso time da vez: Julio Raw, do Z-Deli Saduiches e do Jota Hamburgers; o chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia; Carol Esquilante, jornalista especializada em gastronomia e sócia da sanduicheria Cow Me Burguer; o chef consultor Raphael Basso, da Na Mesa Consultoria, Alexandre Cymes, da Ghesta Consultoria, e Guillermo Teran, gerente de gastronomia do Pirajá e do Bar Original.

Juntos eles avaliaram uma marca de batata por vez, às cegas, nas versões com e sem sal. A marca campeã despertou os ânimos dos jurados unanimemente. E o teste, como de hábito, rendeu surpresas interessantes.

“Fiquei muito impressionado com a diferença entre as marcas”, avalia Alexandre Cymes. “Teve batata que eu achei muito massuda e outra absurdamente crocante e saborosa”.

Julio Raw considerou um desafio comer batata frita pela manhã e adorou a experiência às cegas. Raphael Basso também gostou da experiência, que considerou muito bacana: “É muito interessante a ideia de provar diversos produtos simultaneamente”.

Os jurados convidados para avaliar algumas das marcas de batata congelada mais encontradas nos supermercados: a partir da esq., Alexandre Cymes, da Ghesta Consultoria; Julio Raw, do Z-Deli Sanduiches; Carol Esquilante, sócia do Cow Me Burger; Raphael Basso, Chef consultor do Na Mesa Consultoria; o chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia, e Guillermo Teran, gerente de gastronomia do Pirajá/ Bar Original Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

“Fritura sempre é uma delícia e a expectativa é alta, todo mundo ama”, conta Carol Esquilante. “Achei que a experiência seria mais linear, mas tiveram marcas com aparência e sabor muito diferentes”.

Os depoimentos de todos os jurados estão no vídeo de bastidores deste teste, realizado na sanduicheria Cow Me Burger, no bairro de Perdizes, em São Paulo.

Abaixo você confere as marcas mais bem avaliadas pelo júri especializado e também as considerações sobre cada uma delas, listadas em ordem alfabética.

As melhores marcas de batata frita para fazer em casa

PRIMEIRO LUGAR - SEARA

SEGUNDO LUGAR - MC CAIN

TERCEIRO LUGAR – QUALITÁ

Os jurados provaram as batatas assim que elas saíam da fritadeira, nas versões com e sem sal Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

As 6 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética