A melhor carne para o seu hambúrguer, segundo especialistas

Ao morder um hambúrguer, uma explosão de sabores invade o paladar. A combinação da suculência da carne, o queijo derretido e os molhos harmonizados com acompanhamentos cria uma experiência irresistível. Para alcançar essa perfeição, a escolha da carne é fundamental, e tudo começa com o blend certo.

Os blends de hambúrguer são misturas de cortes de carne, como acém, peito, fraldinha e picanha, que variam em teor de gordura e sabor. A composição ideal deve equilibrar suculência e textura, garantindo que o hambúrguer tenha um sabor marcante e não fique seco ou pesado.

Cortes como o peito, por exemplo, são conhecidos por sua gordura e sabor, o que traz maciez e uma boa consistência ao hambúrguer. O acém contribui com suculência, enquanto a fraldinha adiciona uma textura suave, sendo uma escolha comum em muitos blends. A gordura presente nesses cortes é essencial para garantir um hambúrguer saboroso e com a textura desejada.

Independentemente do blend escolhido, o segredo está no equilíbrio entre a carne e a gordura. O ideal é buscar um teor de gordura entre 18% e 20%, o que garante a suculência sem comprometer a estrutura do hambúrguer. Dessa forma, cada mordida se torna uma experiência completa, unindo sabores e texturas que fazem do hambúrguer uma das refeições mais adoradas.

O melhor hambúrguer do mercado

É claro que não existe apenas um tipo de hambúrguer, e cada formato de disco de hambúrguer exige um cuidado especial Foto: Pexels

O Paladar se uniu a um time de especialistas para descobrir as melhores marcas de hambúrguer bovino disponíveis no mercado. Sete marcas, todas compradas em supermercados, foram avaliadas com base em critérios como aparência, aroma, textura, sabor e suculência. Entre elas, três se destacaram: VPJ, Carapreta e Maturatta (Friboi). Saiba mais no link.

Hambúrguer com cebola caramelizada e bacon

Este lanche fica ideal se servido durante o jantar, mas também pode ser consumido no almoço ou à tarde Foto: Marinho

Agora é com você! Nesta receita, você aprende a mesclar ingredientes como mussarela, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon e maionese e entregar para sua família e amigos, um hambúrguer delicioso. Quer saber mais? Confira a receita completa disponível aqui.