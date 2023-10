Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?

Se você não tem o costume de olhar a lista de ingredientes dos produtos industrializados que você compra no mercado, te faço um convite: dê uma espiada na composição do hambúrguer que você está acostumado a levar para casa. A depender da categoria, ele pode ter até três ingredientes - entre eles, carne e gordura bovina, por vezes, um antioxidante -, ou uma listagem imensa com cerca de 25 itens - e daí entram (num hambúrguer de carne, detalhe) frango com pele, proteína de soja, fibra de colágeno, maltodextrina, estabilizantes, realçadores de sabor, e por aí vai.

De olho numa parcela de consumidores, que está cada vez mais atenta com o que se coloca à mesa, marcas têm investido em hambúrgueres cuja receita se aproxima das versões artesanais. Além de serem preparados com carne 100% bovina, como eles destacam nas embalagens, os discos também não levam nenhum tempero (nem sal) - a ideia é que você mesmo tempere a gosto, na hora do preparo. Já o preço, esse, sim, é salgado: com R$ 25, em média, dá para comprar dois desses hambúrgueres de carne 100% bovina contra 12 discos das opções mais populares.

Sete marcas foram avaliadas às cegas na degustação promovida pelo Paladar Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Pegando carona nessa tendência, o Paladar decidiu realizar um teste às cegas para avaliar a qualidade desses hambúrgueres de “carne de verdade”. Um júri de peso, composto só por especialistas, foi recrutado para realizar essa tarefa: o restaurateur Guilherme Mora, sócio do Osso e do Cór, ambos experts em carnes, a chef assadora Ligia Karazawa, o chef Márcio Silva, da hamburgueria Buzina, e a chef Priscila Deus, que acaba de deixar a cozinha do Pobre Juan para tocar o Chez Deus. A degustação ocorreu nesta segunda-feira (9) na sala secreta do restaurante Osso.

Sete marcas, todas arrematadas em supermercados, foram avaliadas quanto ao aspecto visual, aroma, textura, sabor e suculência. Os hambúrgueres, preparados pelo chef Victor Cabanas, do próprio Osso, foram parar na frigideira (método mais corriqueiro numa cozinha doméstica) ainda congelados, como mandam as instruções das embalagens. No tempero, apenas sal e pimenta-do-reino. Ah, e eles foram servidos sem acompanhamentos, em sequência. “Até porque, com um bom queijo e molho, a maioria desses hambúrgueres fica gostosa”, ponderou Priscila.

O júri foi formado por (em sentido horário) Guilherme Mora, Priscila Deus, Ligia Karazawa e Márcio Silva. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Confira, a seguir, quais marcas se saíram melhor na degustação, além de detalhes sobre o que os jurados acharam sobre cada uma das amostras.





Os três melhores

VPJ Carapreta Maturatta (Friboi)

As sete marcas avaliadas em ordem alfabética