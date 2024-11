Qual é a melhor cerveja artesanal Ale do Brasil?

Vista como uma das bebidas alcoólicas mais tradicionais do mundo, a cerveja virou comum na rotina de muitos brasileiros. Por conta do seu sabor e refrescância, a bebida logo conquistou popularidade e ganhou várias versões com diversos ingredientes e processos.

Uma dessas variações é a cerveja Ale, um tipo feito com alta fermentação e que tem um sabor mais frutado. Por conta do seu consumo, ela ganhou relevância e, hoje em dia, é categoria de premiações. Um exemplo disso é sua presença no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 de cerveja.

O concurso realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Sebrae, Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva), Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) e Papo de Sommeliere, avaliou cervejas artesanais da categoria Ale e elegeu a melhor dentre elas. Clique aqui e confira o ranking completo.

Aratinga Fruit Beer

Após ter seus critérios avaliados, a cerveja Aratinga Fruit Beer foi a escolhida pelos jurados. A cerveja do produtor José Macedo é originária do município de Ribeira do Pombal, na Bahia. Com um sabor leve e que destaca o caju, a cerveja conquistou o primeiro lugar.

PUBLICIDADE

Top 3

Cerveja Aratinga Fruit Beer (BA) Cerveja Aurora Goiaba Sour (PR) Cerveja Weiss Stier (RS)

Qual a diferença entre cerveja industrializada e cerveja artesanal?

Para você que está adentrando o mundo das cervejas, uma dúvida muito comum é sobre o que diferencia a versão industrializada da versão artesanal. Para responder essa pergunta, te apresentamos a resposta completa. Confira aqui as diferenças entre os dois tipos.