Qual a diferença entre a cerveja artesanal e a industrializada?

As cervejas são amplamente exploradas em todo o mundo, e por mais que as industrializadas dominem as prateleiras dos mercados, as artesanais têm ganhado destaque entre os consumidores. Mas você sabe qual é a diferença entre a cerveja artesanal e a industrializada?

Cervejas Foto: José Patrício/Estadão

O Paladar conversou com quatro especialistas do ramo para esclarecer essa dúvida e pontuar outros pontos interessantes sobre a própria cerveja, sua fabricação e maiores vendas. Leia o conteúdo completo escrito por Beatriz Yamamoto.

Diferença entre a cerveja artesanal e a industrializada

A cerveja artesanal é diferenciada desde a sua produção. Ela geralmente é feita com ingredientes de qualidade e diversidade de estilos, o que resulta em características únicas em termos de sabores e quesitos sensoriais, sendo diferente de uma cerveja industrializada por esse conjunto de ricos detalhes.

PUBLICIDADE

Como saber se a cerveja artesanal é de boa qualidade?

Com tantas opções disponíveis nas prateleiras, pode ser que você fique em dúvida de qual escolher. No entanto, algumas características são fundamentais para definir a qualidade, como o corpo, o sabor, a aparência e outros detalhes que podem ser analisados no resultado final da bebida.

Cervejas artesanais: por onde começar?

Se ao descobrir a diferença entre a cerveja artesanal e a industrializada você se interessou mais pela cerveja artesanal, existem alguns estilos ideais para iniciantes nesse universo. Para começar a degustação, é recomendado os tipos Pilsen e Lager, caracterizados pela cor clara, leveza e notas suaves de malte. Veja mais detalhes sobre o assunto aqui.